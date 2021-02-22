假期市场消费需求集中释放

2021年春节，“就地过年”悄然改变了传统春节消费市场，人们不仅开启“买买买”模式，“买买买”方向也不断转变。线上消费多领域“飘红”，线下零售不断下沉；快递“春运”不期而遇，激发许多线下零售店多线出击；线下商业体迎来久违的高流量，春节黄金周消费者买得高兴，商家卖得起劲。“不打烊”的春节催生了许多新的消费变化，多领域出现消费新机。

品质商品备受青睐

购物、聚餐、看电影……今年春节，记者通过走访北京市场发现，各大商场人气旺盛，已然成为节日里的“气氛担当”。停车场门口等待入库的车辆在有序排队，商场内人们戴着口罩也遮挡不住满脸的喜气洋洋。由于大批居民“就地过年”，加上春节消费热潮带动，春节期间商场热闹依旧。

据有关机构监测，春节期间全国10个一二线城市购物中心日均客流量同比增幅超200%，达到2019年春节同期水平的86%。

“一直以来，‘85后’人群是我们商场的消费主力，但今年春节期间，许多三世同堂甚至四世同堂的家庭出现了同逛商场、其乐融融的景象。”银泰商业副总裁邓朝军告诉经济日报记者，全家齐聚来商场，不仅是为了购物，也是一同娱乐休闲，体味阖家团圆的乐趣。

今年春节期间，银泰百货的消费人数与2019年同期相比增长了46%，消费金额增长近20%。由于新冠肺炎疫情影响，2020年春节假期的客流量并没有纳入比较范围。

商务部数据显示，春节期间，商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通信器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%。双节叠加更激发了金银首饰、美妆产品、鲜花伴手礼等品质商品消费的旺盛势头。

“我第一次看见稀奇艺术的雕塑作品，是在某活动上展示的一尊粉红色护士雕塑，刻画的是奋战在疫情最前线的医护人员们，令人动容。没想到今天在侨福芳草地逛街能看见这个品牌的门店，太让我兴奋了。”在人头攒动的店铺门口，时尚杂志编辑王倩告诉记者。

记者留意了一下店内陈列的商品，有些商品售价并不算便宜，但依旧有不少消费者购买。店员告诉记者，购买者多数是冲着商品的艺术价值和生活审美，“现在我们的消费族中追求艺术和品质生活的中青年人群越来越多”。

稀奇艺术首席内容官刘扬介绍，相较于往年，稀奇艺术中高端消费用户群体维持稳定的基础上，年轻用户群体不断扩大，他们对于节日的仪式感和生活仪式感需求强烈，追求高品质商品的消费比重呈现增加趋势。

线上消费表现亮眼

受新冠肺炎疫情影响，今年春节期间网购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为新潮流。借助不打烊的网购、快递等渠道，“就地过年”群众可以与家乡亲人互寄年货特产；边看直播边抢年货，“原产地直发”成为今年年货节的最大特色。

商务部最新数据显示，“2021年全国网上年货节”期间（1月20日至2月18日），全国网络零售额达9057.6亿元。网购、在线餐饮等线上消费成为年货消费主流，全国网络零售额稳步增长。

邮政快递业的数据更加印证了春节期间消费市场的火爆。国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。在高位运行状态下，全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3倍至4倍。

记者了解到，为了和远方的家人们一起“云过节”，不少“就地过年”的消费者早早就开始买年货、备年礼，热情比往年更高。老家在福建漳州的赖金华说，他今年置办年货的支出达到了上万元。“今年，我把原本用来买飞机票和车票的钱，都用来买了新年礼物寄给家人，这些年货代表了我的心意。”

同样的情况还发生在“留守柜姐”“留守小哥”们的身上。来自安徽的化妆品导购员刁福艳就是其中一位，今年是她第一次不回家过年，为了化解思乡情，她准备了比往年更多的年货和年礼寄回家，有化妆品、玩具、零食干果……“我给每个人都准备了新年礼物，希望可以弥补不能回家的遗憾。”她表示。

36岁的贾斌，在百世快递北京大红门站点送了5年快递，因为东北老家有疫情，加上站点人手紧张，他选择留在北京过春节。“这是我第一个无法与亲人团聚的春节。”他说，春节期间他一直在为商户和居民送年货，看到留在北京过年的人们都很开心，他也越干越起劲了。

随着5G和4K等新技术的推广应用，越来越多人随时随地“云”过年。河北、福建、甘肃等地群众在云端看烟花、逛庙会，感受年味；云南、广东、湖北、西藏等地开展了“一部手机逛商圈”“线上打年货”等活动，让就地过年群众得实惠。

消费需求更趋多元化

今年春节黄金周，我国消费市场呈现出许多新特点新变化。非接触、少聚集安全消费成为共识，多层次、多样化的品质性、升级型消费需求集中释放，消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力。

据商务部监测，农历除夕至正月初六（2月11日至17日），全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比2020年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

餐饮消费红火，年夜饭套餐、半成品年夜饭外卖销售火爆，线下餐饮表现也十分抢眼；一些老字号餐饮企业也加快上线上云，北京部分餐馆外卖销售增长1倍以上，收入占比超50%。

此外，就地过年还带火了本地游、周边游、短途自驾游，各休闲娱乐场所客流量明显增长，城市郊区度假酒店、民宿等预订火爆。

相信有不少人都为一部《你好，李焕英》流下了泪水。春节期间多部国产电影上映，引爆电影市场；各类文艺演出、文博展览和民俗旅游等活动，为群众过年提供更多选择。

由此可见，未来升级型消费需求将愈发向多元化、品质化方向迸发。如何将消费市场好的变化延续下去，商家如何进一步专注消费新机，将是业内需要思考并努力的课题之一。