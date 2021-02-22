北京市石景山区启用6个常设接种点

北京市石景山区已启动新冠疫苗接种预登记工作，辖区内18至59岁居民可自愿预约接种。北京青年报记者昨日从石景山区了解到，该区6个常设临时接种点已全面恢复使用，预约登记疫苗接种的居民可就近选择接种点。

昨日上午，北青报记者在石景山区衙门口接种点看到，居民以街道、社区为单位，分时段统一乘车到达接种点，接种完成后再统一返回，既方便了群众出行，又便于合理安排接种次序，减少了居民等待时间。该接种点负责人张双林介绍，为保障接种工作顺利进行，他们抽调了近60名医护人员，从早上7点多就开始准备工作，预计全天将有1500多名居民到此接种。

据了解，为高效有序开展接种工作，石景山在全区共设置了6个常设临时接种点，其中4个作为第一剂接种点位，另2个较大点位作为第二剂接种点位。同时，还组织多个疫苗接种队伍，到具备接种条件的大型机构、单位进行现场接种服务。（记者 刘婧）