北京市朝阳区发放接种情况告知书

近日，北京市朝阳区向辖区接种率80%以上的单位发放疫苗接种情况“告知书”。北京青年报记者昨日从朝阳区了解到，告知书内容包括单位名称、员工人数和疫苗接种比例、安全等级等，还附带疫苗接种预登记“二维码”，让居民逛街、办事更安心，告知接种情况，让居民办事更放心。

2月20日下午，在北京家乐福八里庄店，工作人员刚把一张《疫苗接种工作情况告知书》贴到商场入口处，就引起了不少顾客的关注，有人更是当场拿起手机扫码预约接种。北青报记者注意到，这份“告知书”上，不仅印有“接种疫苗利国利民构筑全民免疫屏障”“朝阳群众了不起”等字样，还醒目地显示该商场接种比例为92.45%、安全等级为“相对安全”。

一名工作人员表示：“超市人流大，张贴‘告知书’一方面让大家对超市工作人员的接种情况有所了解，另一方面也能让更多前来消费的居民，尤其是中老年居民了解疫苗接种的相关情况。”（记者 李泽伟）