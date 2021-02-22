北京市西城区餐馆药店接种1.5万人

北京市西城全区餐饮、药店从业人员已完成新冠疫苗接种约1.5万人。北京青年报记者昨日从西城区了解到，对辖区内已完成疫苗接种工作的餐饮企业发放“应接尽接”标识，并向店内已完成疫苗接种人员发放“我已接种疫苗”胸牌。

在什刹海护国寺门店，北青报记者看到服务人员已经戴上了“我已接种疫苗”胸牌。“经常有顾客问我们是否做了核酸检测，是否接种过疫苗，现在我们有了统一的接种标识，相信顾客也会更放心。”一名服务人员说。在场的食客们也纷纷表示，由接种过疫苗的服务员提供服务，过来吃饭就更踏实放心了。

据了解，此前西城区有序组织餐饮、药店等行业从业人员全覆盖摸排登记，对连锁品牌和老字号门店开展重点组织接种。截至目前，全区餐饮、药店从业人员已完成接种15000余人，仍有意向接种人员24000余人，疫苗接种及公示工作正在同步有序开展，共向200余家餐饮、药店发放“应接尽接”标识。（记者 解丽）