促进全球公平分配 中国贡献“人民的疫苗”

疫苗公平，是人类社会当前面临的最严峻的道德考验。

联合国秘书长古特雷斯日前表示，当前疫苗接种存在地区严重不均衡、不公平现象，10个国家的疫苗接种量占全球总接种量的75%，而130多个国家迄今还没有开始接种新冠疫苗。

如果允许新冠病毒在不发达地区肆虐，不断变异的病毒或将出现更易传播、更为致命、使目前疫苗和诊断都失效的状况,这也意味着疫情的延长、全球经济复苏的延缓。

只有国际社会加强团结以确保疫苗的充足供应、公平分配，建立对疫苗的信心，我们才有可能战胜新冠病毒。中国，就在以实际行动促进疫苗公平分配，让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

真正成为“人民的疫苗”

向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，是国际社会当前面临的最紧迫任务。

世界卫生组织总干事谭德塞警告称，全球范围内新冠肺炎疫苗不公平分配将造成严重影响，他期望各国行动起来，全力实现在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗，并且高度重视“新冠肺炎疫苗实施计划”运行面临的困难，特别是2月、3月存在的巨大供苗缺口。

古特雷斯近日则提议二十国集团牵头成立一个紧急特别工作组，以“全球疫苗接种计划”去凝聚科学知识、生产能力和资金支持。

而获任命担任世界贸易组织（WTO）总干事的恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉说，她的当务之急就是确保世贸组织有更多作为，让所有国家特别是贫困国家都能平等地获得疫苗、治疗和诊断，而且能负担得起。

关键时刻见担当。

17日，国务委员兼外交部部长王毅发表讲话。王毅说，中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。我们想的最多的，就是让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，真正成为“人民的疫苗”。中方将继续同各方共同努力，加强在疫苗、防控等各领域合作。

当前世界需要“言出必行”

18日的外交部例行记者会上，有记者提问：春节假期期间中方仍在陆续对外提供疫苗，能否介绍一下相关的情况？对此，外交部发言人华春莹表示，中方言出必行，一直在切实践行习近平主席的重要宣示，致力于将疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

自去年5月我国宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献，我们的首批对外援助新冠疫苗已于本月初转交巴基斯坦，援助文莱、尼泊尔、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄罗斯、塞拉利昂、津巴布韦、赤道几内亚等发展中国家。截至18日，中国已向53个提出要求的发展中国家提供疫苗援助。

津巴布韦总统姆南加古瓦12日表示，中国政府向津巴布韦捐赠新冠疫苗，给正在进行抗疫斗争的津巴布韦政府和人民带来希望，津政府和人民对这一拯救生命的善举深表感谢。姆南加古瓦说，这批疫苗可满足10万人、每人2剂的接种需求，中国也是首个向津巴布韦捐赠疫苗的国家。

菲律宾一名政府高级官员当地时间11日表示，该国本月将收到中国捐赠的60万剂科兴研发的新冠疫苗。菲律宾总统发言人哈里·罗克在例行新闻发布会上表示，这批疫苗确定将于2月23日抵菲，其中一部分将提供给军队官兵，其余将提供给医务工作者。

墨西哥《宇宙报》当地时间10日消息称，墨西哥外交部部长埃布拉德表示，第一批中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的新冠疫苗，11日运抵墨西哥克雷塔罗的药物实验室进行包装，墨联邦预防卫生风险委员会已批准紧急使用两款中国研发的新冠疫苗，分别是由中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗以及中国科兴公司研发的新冠疫苗。

中国在促进全球疫苗公平分配上作用显著

“隧道尽头的光芒”“安全可靠，值得信赖”“在我们最困难也是最需要的时刻到来”……这是来自国际社会对中国疫苗的评价；国际知名医学期刊《柳叶刀》的“中国疫苗能快速诱发免疫反应，提供足够保护”，是对中国疫苗安全性和有效性的认证。

美国《华盛顿邮报》16日发表一篇观察报道，文章称，中国疫苗助力更多国家抗击新冠。

该文章举了一个普通人的例子，表达秘鲁与从北非到安第斯山脉的发展中国家一道，正在期待中国提供帮助。在中国实验室研制、目前在全球分配的疫苗可能会解决一个大问题：如何给他们的人民接种疫苗，特别是当大国和富国在获取西方疫苗将他们推到后面时。世界银行也表示，中小型发展中国家在达到“广泛”疫苗接种方面最终可能会落后于大型发展中国家和发达经济体6个月至1年。这种差距可能会使疫情，以及痛苦的经济影响在这些国家肆虐的时间远远超过能够承受得起的时间。而中国的国药集团和北京科兴公司已经开始在全球分发疫苗。科兴公司已经有了包括印度尼西亚、巴西、泰国和土耳其在内的客户；接受国药集团疫苗的国家更广泛，包括埃及、柬埔寨、塞内加尔和秘鲁。

英国驻华大使吴若兰近日亦指出，疫苗是抗疫非常重要的方面，各国需要共同努力以确保发展中国家可以获得公平的疫苗供应，而中国在这方面发挥的作用非常重要。

反之，“疫苗民族主义”却将减缓终结这场大流行的进展并削弱所有国家（无论穷富）的经济增长。

奥孔乔－伊韦阿拉说，研究显示，如果贫困国家不能让国人迅速接种新冠病毒疫苗，那么全球经济产出可能损失9万亿美元，而大约一半的后果将由富裕国家承受，“基于人类健康和经济两方面考虑，现在还奉行民族主义将给国际社会带来非常大的损失。”

毕竟，病毒没有国界。