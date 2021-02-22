北京朝阳疫苗接种率超八成单位将公告

员工新冠疫苗接种率超80%的超市、餐厅等单位，朝阳区将为其发放并张贴相关告知书，告知市民该单位新冠疫苗接种情况，增强市民安全感。这是记者昨天从朝阳区政府获悉的。

昨天下午，北京家乐福八里庄店，工作人员正将一张《疫苗接种工作情况告知书》贴到商场入口处。告知书上醒目地显示该商场接种比例为92.45%。此外，告知书上还印有“接种疫苗利国利民构筑全民免疫屏障”“朝阳群众了不起”等字样，并附带疫苗接种预登记二维码。告知书刚贴出来，就引起消费者的注意。不少市民拿起手机拍照，或是扫码预约疫苗接种。

来广营北苑邮政支局玻璃门上，也张贴着《疫苗接种工作情况告知书》，该邮局共有82名员工，其中66名已接种新冠疫苗。据了解，剩下的16名员工即将完成接种。“窗口单位的工作人员接触的人员较多。所以我来办事时，心里多少有些不踏实。”一位正在该邮局办理业务的居民告诉记者，“现在，看到告知书，邮局疫苗接种率很高，我来邮局更放心了。”

据了解，按照朝阳区统一部署，近日起陆续向辖区接种率80%以上的单位发放疫苗接种情况告知书。朝阳区相关负责人说，此举能起到宣传推广的作用，在辖区内形成疫苗接种示范效应。这不仅能增进各单位疫苗接种的积极性，也提升了居民在企业、商超、门店等单位消费办事的安全感。（记者朱松梅 通讯员马宇晗）