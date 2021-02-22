河北中风险“清零”全省均为低风险地区

记者从21日召开的河北省石家庄市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，2月22日起，石家庄市对分区分级管控措施进行调整，藁城区全域调整为低风险地区，新乐市解除区域封闭管理。至此，河北省中风险地区“清零”，全省所有区域均为低风险地区。

据石家庄市副市长蒋文红介绍，1月19日，藁城区报告最后1例社区筛查确诊病例，已符合《河北省调整新冠肺炎疫情分区分级标准实施精准管控措施的实施方案》中“低风险地区连续14天内无新增社区筛查确诊病例”这一标准。2月21日，藁城区进行了全员核酸检测，结果均为阴性。

根据河北省应对疫情工作领导小组办公室《关于石家庄市实施差异化防控的建议》要求，组织专家分析研判，经藁城区申报，石家庄市疫情防控指挥部决定，自2月22日起，石家庄市分区分级管控措施进行调整。藁城区全域调整为低风险地区，同时细化管控区域单元，重点人员居家防疫，实施差异化的防控管理。

新乐市解除区域封闭管理，人员可以跨区域有序流动，全市有序恢复正常的生产生活秩序，落实常态化疫情防控措施，严防疫情的反弹。

蒋文红表示，2月22日起，石家庄市各县（市、区）均为低风险地区，要进一步加强重点区域、重点场所防控，在严格落实个人防护，不扎堆、不聚集，人员凭证、扫码、测温进入社区（村庄）等各项常态化防控措施基础上，全面有序恢复正常生产生活秩序和长途客运、城市轨道交通。

据了解，2月20日0时至24时，石家庄市无新增新冠肺炎本土确诊病例，无新增新冠肺炎无症状感染者。石家庄市有2例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至2月20日24时，石家庄市现有新冠肺炎无症状感染者9例。除已经治愈出院和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，在院接受治疗的新冠肺炎确诊病例有138例。（冯维健 杜一方）