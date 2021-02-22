中东部多地回暖 冷空气将影响华北东北

本报北京2月21日电 （记者刘毅、潘少军）2月18日以来，我国中东部地区开启回暖模式，此后几天，多地气温突破2月份历史高值。中国气象局发布的监测数据显示，21日白天，北京南部、河北中南部、陕西关中、山东大部、河南及以南大部地区气温有25—29摄氏度。在北京、天津、河北、山西、山东等省份，共有494个国家气象观测站气温突破有气象记录以来2月份历史高值。

气象监测显示，20日，共有365个气象观测站最高气温突破2月同期历史高值，主要集中在华北及西北地区东部。截至20日15时，气温20摄氏度线位于陕西中部、山西中部至北京南部一带，石家庄气温达26.7摄氏度，郑州气温达26.1摄氏度，济南气温达22.8摄氏度。

不过，冬装还不能放入衣柜。中央气象台预计，21日夜间起，冷空气将自北南下，影响华北、东北等地。21日夜间至23日，受冷空气影响，华北、东北地区、黄淮、江淮等地气温将下降4—8摄氏度，部分地区降温可达10摄氏度以上。上述地区并有4—6级偏北风。东部海区有6—8级大风。

冷空气过后，23日至24日，华北中南部、黄淮等地日最高气温将下降到4—10摄氏度；江淮、江南北部和东部等地日最高气温将下降到10—18摄氏度。

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《 人民日报 》（ 2021年02月22日 13 版）