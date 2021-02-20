【代表委员履职故事】聚焦医疗服务 关注医患“心事”

春节假期刚结束，全国政协委员、广西壮族自治区南宁市第四人民医院艾滋病科护士长杜丽群便投入到紧张的工作中。

从事护理工作37年，在艾滋病护理一线奋战16年，杜丽群参与和指导护理的艾滋病住院患者超过1万人次，被患者们亲切地称为“杜大姐”。她先后获得白求恩奖章、全国五一劳动奖章、南丁格尔奖等荣誉。

成为全国政协委员后，杜丽群养成了将调研中的所见所思整理成笔记的习惯，患者、同事、同行都成了她的调研对象，分诊台也成了她的履职平台。这本“硬核”调研笔记，就像她日常书写的护理病例一样，条分缕析、重点突出，为建言献策积累了扎实的素材和案例。

精准聚焦行业发展“痛点”，持续关注医护、患者“心事”，杜丽群的建议和提案都是从这本调研笔记里“走”出来的。

2018年全国两会，她根据一线调研带来了《提高传染病医院综合救治能力的建议》；2019年，她带着患者的心声上会，提交了《遏制药品价格上涨的提案》。

2020年除夕夜，南宁市第四人民医院收治了新冠肺炎确诊患者，杜丽群主动放弃休假，来到防控一线参与预检分诊工作。为工作便利，她所在的艾滋病科将3个病区合成两个病区，人员不足的问题很快显现。

“病区合并后的第4天，患者就住满了，医护压力倍增，医疗物资短缺。”杜丽群在调研笔记中记录下了2020年她在抗疫一线的亲身经历。

“建议加大对传染病医院的经费投入，增加应对突发公共卫生事件补偿额度，加强突发公共卫生救治事前、事中和事后补偿，同时定期调整医疗服务价格。”结合一线抗疫经历以及此前的调研，杜丽群在2020年全国两会上提交了《有关完善传染病医院补偿保障机制的提案》。

不久前，这份提案得到了相关部门的回复：“有关部门正在研究修订《传染病防治法》和《突发事件应对法》，并已纳入人大立法计划……”杜丽群履职的动力更足了。

去年以来，杜丽群在工作和履职中寻找平衡点，日程被安排得满满当当。

参加跨区域远程协商座谈会，为广西“十四五”规划重大项目、重大工程建言献策；参加财政部广西监察局“关于基本公共卫生服务补助资金重点绩效评价”座谈会；走进南宁市防艾活动直播间分享防艾知识……

同时，杜丽群的调研笔记也在不断“上新”。

“基层医疗卫生机构基础薄弱，未能很好满足疫情防控需求；人才流失严重，中高级人才紧缺”“县域医共体运行效率不高，作用不明显”“绩效工资政策难以落实到位，基层医疗卫生机构工作人员工资偏低，工作积极性受影响”……

整理调研资料，向专家请教刮一场“头脑风暴”，不断打磨提升建议的“言值”……最近几天，杜丽群正抓紧时间为参会做冲刺准备。

怀揣心声，有备赴约。今年，她将带着《关于提升农村地区基层医疗卫生服务能力，筑牢基层疫情防控网络的提案》参加全国两会，为提升基层医疗卫生服务能力建言献策。