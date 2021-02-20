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内蒙古甘肃等地有扬沙或浮尘 全国大部地区温度持续回升

2021年02月20日08:30 来源：中国新闻网

　　 据中央气象台网站消息，20日至21日，内蒙古中西部、甘肃中北部、宁夏北部、山西北部、河北西北部、北京西北部以及新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。20日至21日白天，全国大部地区温度将持续回升。

　　昨日内蒙古黑龙江等地部分地区出现降雪

　　昨日，内蒙古东北部、黑龙江中北部出现小到中雪，黑龙江齐齐哈尔、伊春、佳木斯等地大雪；云南西南部降小到中雨，局地大雨；新疆南部、内蒙古西部等局地出现扬沙或浮尘。

　　内蒙古甘肃等地有扬沙或浮尘

　　20日至21日，内蒙古中西部、甘肃中北部、宁夏北部、山西北部、河北西北部、北京西北部以及新疆南疆盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

　　全国大部地区温度持续回升

　　20日至21日白天，全国大部地区温度将持续回升。

　　冷空气将影响华北东北等地

　　21日夜间至23日，受冷空气影响，华北、东北地区、黄淮、江淮等地气温将下降4～8℃，局地降温幅度可超过10℃。上述地区并有4～6级偏北风。东部海区有6～8级大风。

　　此外，20日至21日，东北地区中北部、新疆北部、内蒙古东北部等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪。

　　未来三天具体预报

　　2月20日08时至21日08时，内蒙古东北部、东北地区中部、新疆南疆西部山区和北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、新疆北疆北部和北疆东部等地部分地区有中到大雪(5～9毫米)。西藏东南部、四川南部、云南大部等地部分地区有小雨或阵雨。西北地区东部、华北北部和西部、东北地区南部等地部分地区有5～7级风。

　　2月21日08时至22日08时，内蒙古东北部、黑龙江中西部、新疆南疆西部山区和北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中到大雪(5～6毫米)。湖南中北部、四川盆地东南部、贵州、云南大部等地部分地区有小雨或阵雨。华北中北部、吉林中部、浙江北部等地部分地区有4～6级风(见图2)。

　　2月22日08时至23日08时，内蒙古中部、黑龙江中东部、新疆伊犁河谷和南疆西部山区、河北北部、北京北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。江南大部、四川盆地东南部、重庆南部、贵州、云南东南部等地部分地区有小雨或阵雨。内蒙古东部、东北地区中南部、西藏北部、山东半岛、江苏北部、浙江中部等地部分地区有5～6级风。

　　影响与关注

　　21日至23日长江中下游以北大风降温及内蒙古东北部、东北地区等地雨雪天气的不利影响；

　　20日至21日京津冀等地霾天气及新疆、甘肃、内蒙古、河北等地沙尘天气的不利影响。

(责编：董童、杨迪)


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