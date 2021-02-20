本报北京2月19日电 新华社19日播发新华时评文章《疫苗抵港助力打赢抗疫阻击战》，全文如下：

19日下午，载着首批100万剂科兴新冠疫苗的飞机平稳降落香港国际机场，为持续经年的抗疫带来崭新希望。此时此刻，香港社会各界要更加团结一心，摒弃杂音、克服干扰，以科学的态度抗击新冠疫情，早日恢复勃勃生机。

一年来，新冠肺炎疫情给香港经济社会带来较大冲击，特别是第四波疫情暴发以来，市民生命安全和工作生活都受到不小影响，防控疫情显然仍是香港当前十分重要和急迫的任务。在特区政府严格限制社交距离和实施“受限区域”强制性新冠病毒检测等措施基础上，即将启动的新冠疫苗接种计划是更加关键的一步。

作为对抗疫情的极有效手段，疫苗的价值不应被怀疑。目前，世界各国陆续启动疫苗接种工作，中国疫苗在国际上使用愈发普遍，并获得广泛和高度肯定。此次首批供港的科兴新冠疫苗已在印度尼西亚、巴西、土耳其等多个国家进行接种，安全性和保护效力相当充分。香港特区行政长官林郑月娥明确表示，她将接种内地研发和生产的新冠疫苗。越来越多的香港居民对国产疫苗抱有充分信心。

特区政府已做好充分保障，将确保疫苗符合安全、效能和质量的要求，以及按有关规例的相关要求及程序严格审批作紧急使用，才会安排市民接种。仍存顾虑的部分市民也应摒弃偏见，以对自身和他人负责的态度，积极接种疫苗，共同帮助香港走出当下困境。

需要指出，尽管疫苗接种标志着香港抗疫工作进入新的里程，但绝不意味着香港疫情马上结束。源头不明个案持续高企，反映社区仍存不少隐性传播链，反弹风险不容忽视。此外，疫苗充分发挥作用也需时日，香港社会对此应有清醒认识。

值得称赞的是，香港特区政府以跨部门配合的系统工程形成一套高效抗疫模式，清晰展现了“清零”决心，第四波疫情也得以显著缓和，市民的支持和认可更节节上升。事实充分证明，特区政府积极主动作为、有效精准施策，有助香港社会更好地团结在同一个目标下，早日打赢疫情阻击战。

祖国永远是香港的坚强后盾。自去年年初以来，中央政府已采取一切必要措施全力支持香港抗击疫情，除供应生活物资、支援核酸检测和援建医院外，中央政府早已同意在有需要时预留一定数量内地研发或生产的新冠疫苗供香港市民使用。如今，当世界各国纷纷抢购导致疫苗供应出现短缺时，科兴疫苗却率先抵港，正充分展现了中央对香港的关心与厚爱。

今年是国家“十四五”规划开局之年。疫情受控之后，“双循环”新发展格局和粤港澳大湾区建设等国家战略，都将为香港发展带来崭新机遇。在实现由乱及治的重大转折后，香港更迫切需要走出困顿，振作精神，凝聚力量，努力解决长期积累的各种深层次问题，真正实现长治久安和繁荣稳定，在香港同胞身体健康和安居乐业的基础上，许“一国两制”实践一个更美好的明天。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 07 版）