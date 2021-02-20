中方开展疫苗国际合作的目标是使疫苗成为全球公共产品

本报北京2月19日电 （记者韩晓明）外交部发言人华春莹19日说，中方开展疫苗国际合作，目标是使疫苗成为全球公共产品。她强调，各方都应该携手共同抵制疫苗“民族主义”，促进疫苗公平合理分配，尤其是实现在发展中国家的分配。

“中国疫苗能够在这个关键时刻为有关国家解燃眉之急的消息让我们感到欣慰。”华春莹说。

她提到，许多国家派专机前来中国接运疫苗，多个国家国家元首或政府首脑亲自到机场迎接中国疫苗。有的外国领导人表示，中国在自身也需要疫苗的情况下，仍然不忘向发展中国家提供疫苗援助，中国疫苗犹如“隧道尽头的光芒”。

“目前已有至少8位外国国家元首或政府首脑公开接种了中国疫苗，这些都是对中国疫苗安全性和有效性投下的信任票。”华春莹说。

她强调，中方将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，为全球赢得战胜疫情的最终胜利作出自己的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年02月20日 03 版）