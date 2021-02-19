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“就地过年，我也想做点贡献”——一名在杭创业者的特殊春节

2021年02月19日16:45 来源：新华网

今年春节，27岁的赵丽第二次没能回家过年。

“去年是为了筹备新店开张，今年是为了响应政府号召——就地过年。”见到赵丽时，她正在健身房指导顾客动作。

赵丽的老家，在距杭州1800多公里外的贵州毕节。春节前夕，父母家人时常打来电话，盼望全家团聚，但她却不得不“辜负”亲人的期待。

“决定就地过年，起初因为有两位教练的老家在疫情地区，后来又有就地过年的号召，为了最大程度避免旅途中的传播风险，我劝他们留在杭州，并为他们提供食宿。”赵丽说，作为健身房的负责人，自己理应以身作则。

她的决定得到了家人的理解和支持。“过年期间，健身房不仅正常营业，还免费对公众开放。”赵丽说，这源于心里对浙江的特殊情感。

她说，小时候老家村里基础设施落后，但印象中逢年过节总能听到“浙江商会”四个字。

“那时候商会经常捐赠粮油等物资，在东西部结对帮扶过程中，包括浙江在内的许多地方都给了我家乡帮助，如今全国脱贫攻坚取得胜利，作为一个来到东部的创业者，我也想给‘第二故乡’做点贡献。”她说，一直到2月28日，健身房会免费向公众开放，里面的器械都可以无偿使用。

春节期间，留守的教练和会员如同组成一个小家庭，享用家人们寄来的各色美食，在异乡分享佳节的喜悦。

“作为公共场所，防疫这根弦一刻也不能松懈。”赵丽早早备好了医用口罩、免洗消毒液、医用酒精等防疫物资，每天晚上打烊后，她都会对器械仔细进行擦拭消毒。

虽然不满30岁，但赵丽有着丰富的人生经历——干过鞋革加工，做过鞋服批发，当过健身教练，也去过长三角不少城市。2020年，她利用积蓄开了一家健身房，在奋斗的路上又开启了一个新篇章。

“疫情防控的成功，离不开每个人的努力，就地过年也是一种贡献。”赵丽说，“相信春暖花开时，一切会更好。”（记者 魏一骏)

(责编：张文婷、杨迪)


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