药监局：应急批准16个新冠疫苗品种开展临床试验

国家药品监督管理局政策法规司负责人答记者问时表示，目前，已附条件批准我国2个新冠病毒疫苗上市，应急批准5条技术路线共16个疫苗品种开展临床试验，其中6个疫苗品种已开展III期临床试验。

2月19日，最高人民检察院、国家市场监督管理总局和国家药品监督管理局，联合发布15件落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动典型案例。就“四个最严”专项行动相关问题，最高人民检察院第四检察厅、国家市场监督管理总局执法稽查局、国家药品监督管理局政策法规司负责人回答了记者提问。

针对新冠疫情防控期间，三部门采取了哪些应对举措？国家药品监督管理局政策法规司负责人在回答时表示，国家药品监督管理局组织开展疫情防控用药用械集中整治，积极推动新冠病毒疫苗研发上市，做好新冠肺炎治疗药物和医用防护医疗器械应急审批，主动对接相关生产企业，完成注册检验、审查，为新冠病毒疫苗大规模生产做好准备。并严把质量关，加强风险管理，派督导组赴重点省份就医疗物资质量专项督导。

据其介绍，目前，共应急批准22个药物开展新冠肺炎及其相关适应症的治疗、预防临床试验；附条件批准2个药品上市；应急批准新冠病毒检测试剂54个，日产能达到2401.8万人份。各地应急批准医用防护服注册证420张、医用防护口罩注册证307张。已附条件批准我国2个新冠病毒疫苗上市，应急批准5条技术路线共16个疫苗品种开展临床试验，其中6个疫苗品种已开展III期临床试验。