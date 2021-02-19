全国快递处理量

6.6亿件

本报北京2月18日电 （记者李心萍）国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

今年春节期间，邮政快递业由往年的“全年无休”切换到“春节不打烊”的新模式，供给侧储备能力增加，需求侧“宅经济”购物需求旺盛，双重作用带动了春节快递业务量增长。全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3—4倍。分地区来看，全网揽收和投递同比增长最快的都是中部地区，增幅分别达到359%和260%。河南、江西、广东、浙江等省份的揽收量和投递量同比增幅均超过300%。

电影票房

78.22亿元

本报北京2月18日电 （记者刘阳）进入牛年，中国电影市场迎来开门红。来自国家电影局的数据显示，春节7天长假，全国票房达78.22亿元，观影人次达1.6亿，刷新历史纪录，成为史上最“牛”春节档。

从大年初一开始，电影市场即出现了一票难求的情况，可见观众热情之高涨与市场热度之高。在疫情防控、就地过年、多种大型聚集性活动取消的情况下，观影成为春节里人们最重要的文化娱乐活动。中国电影艺术研究中心开展的中国电影观众满意度调查显示，今年春节档成为2015年开始调查以来观众最满意的春节档。

银联网联支付交易

6.36万亿元

本报北京2月18日电 （记者葛孟超）18日出炉的最新数据显示，春节假期（除夕至正月初六），银联、网联共处理网络支付业务6.36万亿元。春节假期消费市场火热，餐饮、观影、娱乐、购物等成为主要消费场景，“就地过年”对本地消费拉动作用明显。

春节前夕，各地提出“非必要不返乡”“留在务工地过年”的倡议。银联数据显示，与往年春节期间呈现出“本地消费占比下降、异地消费占比上升”的特征不同，今年春节假期，本地人在当地消费金额占比较春节前夕提高了3.8个百分点，较去年同期提高了13.6个百分点。

海南离岛免税店销售

超15亿元

本报海口2月18日电 （记者王欣悦）海南省商务厅的统计数据显示，2月11日至17日，海南离岛免税店销售额超15亿元，较2019年春节假期实现翻番，其中免税销售额约14亿元，接待购物超过20万人次。部分旅客选择“邮寄送达”方式提货，2月11日至16日中国邮政共邮寄离岛免税品1046件。

据悉，海南离岛免税购物邮寄送达业务于年前启动，全国地市以上城市可保证72小时内送达。离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达方式提货。