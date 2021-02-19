北京朝阳区假期为市民接种疫苗4175剂

接种新冠疫苗，共筑免疫长城。牛年春节假期，朝阳区新冠疫苗接种“不打烊”，共为市民接种疫苗4175剂次。

2月17日上午9点，在朝阳规划艺术馆接种点，区教育系统教职工在工作人员的引导下，有序扫码登记，分批进入等候区。在等候区内，医护人员向接种人员介绍接种注意事项和禁忌事项，面对面解答接种人员的疑问。随后进入信息登记区，登记个人信息，再次确认是否符合接种条件，并签署接种知情同意书，然后到接种区进行接种。接种点设置了观察区，接种人员接种后观察30分钟，无不良反应和不适后便可离开。

“接种疫苗不仅有利于保护我们的健康，也是对我的学生的保护，是对家长和社会的负责。”现场接种完的一位教师说。

截至2月17日16时，朝阳区春节期间累计接种疫苗4175剂，其中“九类人群”补种第二针573剂；除“九类人群”以外的其他人群接种第一针3602剂。