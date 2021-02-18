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全国医疗管理工作会提出：全力推进公立医院高质量发展

2021年02月18日09:37 来源：健康报

　　近日，全国医疗管理工作会在京召开。国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟出席会议并讲话。马晓伟指出，要全力推进公立医院高质量发展。以改革创新为动力，在毫不放松做好疫情防控和医疗救治工作的基础上，力争用5年时间努力实现公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物资要素转向更加注重人力资源发展，推动公立医院进入高质量发展的新阶段。

　　马晓伟提出，要牢牢把握公立医院高质量发展的战略机遇期。一是要深刻认识公立医院发展环境面临的深刻变化，首先是要面对长期艰巨的新冠肺炎疫情防控任务。二是迎接新一轮科技革命和产业革命带来的机遇和挑战。三是满足人民群众多层次、多样化的医疗服务需求。公立医院必须实现技术创新、管理革新、服务更新才能满足新需求。同时，要深入查找公立医院发展的薄弱环节。在宏观上，公立医院资源总量不足、优质资源匮乏、区域分布不均衡、结构不合理的问题仍然突出。在微观上，公立医院发展方式比较粗放、运营管理精细化程度不高、重大疾病的医疗救治能力还有待提高等。对此，必须增强忧患意识，强化底线思维，将危机转化为推动公立医院高质量发展的契机。

　　会上，国家卫生健康委副主任王贺胜作了2021年医疗管理工作部署。（首席记者姚常房）

(责编：崔元苑、杨迪)


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