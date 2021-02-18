医疗管理工作要做到“五个结合”

近日在京召开的全国医疗管理工作会明确，2021年医政医管工作重点是坚持做到“五个结合”：疫情防控和日常服务相结合，存量改革与增量发展相结合，深化改革与改善服务相结合，事前审批与事中事后监管相结合，保证质量与提升效率相结合。

坚持疫情防控和日常服务相结合，重点要加强9个方面工作。一是规范设置发热门诊，强化闭环管理。二是加强定点医院管理，指定综合力量强、管理水平高的医院作为定点医院。三是提升核酸检测能力，在保证二级以上综合医院、传染病专科医院和县域内一家医院具备核酸检测能力的基础上，分大区储备可移动核酸检测实验室，充分发挥第三方实验室的力量。四是加强院感防控，坚持零感染目标，定期开展风险排查。五是医疗救治要坚持“四集中”，坚持中西医结合，坚持前期行之有效的做法。六是做好疫苗接种医疗保障。七是强化疫情监测预警。八是加强人员培训演练。九是做好假期值班、值守，发热门诊、急诊、呼吸科等重点科室24小时值班。

坚持存量改革和增量发展相结合。一手抓存量改革，深挖现有资源潜能。一手抓增量发展，促进优质医疗资源下沉，启动第二批国家区域医疗中心建设试点；研究出台引导大型公立医院“一院多区”发展政策；推动临床重点专科群建设，探索标准化建设评估方法，建立以能力、质量、安全、效率为核心的评估体系。

坚持深化改革与改善服务相结合。做好供给侧结构性改革的同时，改进医疗管理方式方法，重点从“三加强、三推广”入手，改善群众的就医体验。其中，“三加强”包括加强诊疗行为管理、加强合理用药、加强医用耗材管理。同时，要进行“三推广”来巩固改善医疗服务行动计划的成果，推广新模式、新技术、新手段。

坚持事前审批与事中事后监管相结合。对事前审批，一方面要完善相关政策，定好规矩：机构管理方面，修订医疗机构基本标准，明确办医新业态准入标准与流程，规范医疗机构命名、科室设置，强化依法执业意识；专科管理方面，完善诊疗科目名录，明确临床专科建设发展能力标准；技术管理方面，加快出台相关条例，启动基于安全性、有效性、经济性和伦理性4个维度的技术评估。另一方面，做好机构准入、人员准入和技术准入；在事中事后加强监管中，重点发挥绩效考核、评审评价的指挥棒作用，持续推进电子证照管理。

坚持保证质量与提升效率相结合。在建设好各专业国家级质控中心的基础上，加强省级、地市级质控中心建设。同时，要持续加强平安医院建设，强化部门联动工作机制，落实医疗机构主要负责人是第一责任人的要求，持续提升医疗机构安全防范能力。（首席记者姚常房）