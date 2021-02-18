人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

全国大部地区温度将明显回升 东部和南部海区有大风

2021年02月18日08:45 来源：中国新闻网

　　中新网2月18日电 据中央气象台网站消息，18日至21日白天，全国大部地区温度将明显回升。18日至20日，内蒙古东北部、东北地区中北部及西藏东部等地有小到中雪或阵雪。预计，受冷空气影响，18日白天，黄海中部和南部的偏东海域将有7级、阵风8级的西北风转西南风，东海大部海域将有7级、阵风8级的偏北到西北风，其中东海东北部海域的风力可达8级、阵风9级。　

　　黑龙江吉林等地出现小雪

　　昨日，黑龙江西北部和中东部、吉林中东部、山东半岛东部、青海东部、川西高原北部、西藏东部等地出现小雪；内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮东部等地出现6～8级阵风。

　　全国大部地区温度将明显回升

　　18日至21日白天，全国大部地区温度将明显回升。

　　18日至20日，内蒙古东北部、东北地区中北部及西藏东部等地有小到中雪或阵雪，局地大雪；西南地区等地的部分地区有小雨或阵雨。

　　东部和南部海区有大风

　　预计，受冷空气影响，18日白天，黄海中部和南部的偏东海域将有7级、阵风8级的西北风转西南风，东海大部海域将有7级、阵风8级的偏北到西北风，其中东海东北部海域的风力可达8级、阵风9级，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、南海西南部海域将有7～8级、阵风9级的东北风。中央气象台2月18日06时继续发布海上大风预报。

　　未来三天具体预报

　　2月18日08时至19日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部、西藏东部、青海南部、川西高原北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪。四川中西部、贵州西部、云南大部等地的部分地区有小到中雨。内蒙古大部、东北地区南部等地有4～6级风(见图1)。东海大部有6～7级、阵风8级的北到西北风，其中东海东北部风力可达8级、阵风9级，台湾海峡、巴士海峡、南海大部有6～8级、阵风9级的东北风。

　　图1 全国降水量预报图(2月18日08时-19日08时)

　　2月19日08时至20日08时，新疆西北部、内蒙古东北部、黑龙江中北部、西藏东部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、黑龙江北部、新疆西北部等地局地有大雪(5～8毫米)。西藏东南部、川西高原南部、四川南部、云南大部等地的部分地区有小雨。内蒙古、吉林、华北西部、山东半岛等地有4～6级风(见图2)。

　　图2 全国降水量预报图(2月19日08时-20日08时)

　　2月20日08时至21日08时，新疆北疆北部、内蒙古东北部、黑龙江中东部、吉林大部、西藏东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪。西藏东部、川西高原南部、四川南部、贵州西部、云南北部等地的部分地区有小雨。内蒙古中西部、黑龙江东南部、宁夏中部、陕西北部、山西南部、河北北部等地有4～6级风(见图3)。

　　图3 全国降水量预报图(2月20日08时-21日08时)

　　影响与关注

　　关注内蒙古东北部、黑龙江、吉林及西藏东部雨雪天气；

　　我国东部和南部海域大风及不利影响。

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn