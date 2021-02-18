全国大部地区温度将明显回升 东部和南部海区有大风

中新网2月18日电 据中央气象台网站消息，18日至21日白天，全国大部地区温度将明显回升。18日至20日，内蒙古东北部、东北地区中北部及西藏东部等地有小到中雪或阵雪。预计，受冷空气影响，18日白天，黄海中部和南部的偏东海域将有7级、阵风8级的西北风转西南风，东海大部海域将有7级、阵风8级的偏北到西北风，其中东海东北部海域的风力可达8级、阵风9级。

黑龙江吉林等地出现小雪

昨日，黑龙江西北部和中东部、吉林中东部、山东半岛东部、青海东部、川西高原北部、西藏东部等地出现小雪；内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮东部等地出现6～8级阵风。

全国大部地区温度将明显回升

18日至21日白天，全国大部地区温度将明显回升。

18日至20日，内蒙古东北部、东北地区中北部及西藏东部等地有小到中雪或阵雪，局地大雪；西南地区等地的部分地区有小雨或阵雨。

东部和南部海区有大风

预计，受冷空气影响，18日白天，黄海中部和南部的偏东海域将有7级、阵风8级的西北风转西南风，东海大部海域将有7级、阵风8级的偏北到西北风，其中东海东北部海域的风力可达8级、阵风9级，台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部海域、南海西南部海域将有7～8级、阵风9级的东北风。中央气象台2月18日06时继续发布海上大风预报。

未来三天具体预报

2月18日08时至19日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部、西藏东部、青海南部、川西高原北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪。四川中西部、贵州西部、云南大部等地的部分地区有小到中雨。内蒙古大部、东北地区南部等地有4～6级风(见图1)。东海大部有6～7级、阵风8级的北到西北风，其中东海东北部风力可达8级、阵风9级，台湾海峡、巴士海峡、南海大部有6～8级、阵风9级的东北风。

图1 全国降水量预报图(2月18日08时-19日08时)

2月19日08时至20日08时，新疆西北部、内蒙古东北部、黑龙江中北部、西藏东部等地的部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、黑龙江北部、新疆西北部等地局地有大雪(5～8毫米)。西藏东南部、川西高原南部、四川南部、云南大部等地的部分地区有小雨。内蒙古、吉林、华北西部、山东半岛等地有4～6级风(见图2)。

图2 全国降水量预报图(2月19日08时-20日08时)

2月20日08时至21日08时，新疆北疆北部、内蒙古东北部、黑龙江中东部、吉林大部、西藏东部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪。西藏东部、川西高原南部、四川南部、贵州西部、云南北部等地的部分地区有小雨。内蒙古中西部、黑龙江东南部、宁夏中部、陕西北部、山西南部、河北北部等地有4～6级风(见图3)。

图3 全国降水量预报图(2月20日08时-21日08时)

影响与关注

关注内蒙古东北部、黑龙江、吉林及西藏东部雨雪天气；

我国东部和南部海域大风及不利影响。