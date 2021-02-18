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上海新增境外输入确诊病例4例

2021年02月18日08:43 来源：中国新闻网

　　据上海市卫健委官方微博消息，2021年2月17日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院6例，其中来自美国2例，来自法国2例，来自意大利1例，来自巴西1例。

　　病例1为中国籍，在阿联酋访友，病例2为法国籍，在阿联酋旅行，病例1、病例2自阿联酋出发，乘坐同一航班，于2月15日抵达上海浦东国际机场。病例1入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。病例2因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例3为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例4为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2月16日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者106人，均已落实集中隔离观察。

　　2021年2月17日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

　　截至2021年2月17日24时，累计境外输入性确诊病例1398例，出院1330例，在院治疗68例。现有待排查的疑似病例6例。

　　截至2021年2月17日24时，累计本地确诊病例371例，治愈出院346例，在院治疗18例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至2021年2月17日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：董童、杨迪)


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