春节消费拉动多国对华出口

2月15日，学生在乌克兰基辅第一东方语言学校上汉字书法课。为庆祝中国春节，基辅第一东方语言学校举办了汉字书法课、中国绘画展、汉语作文比赛、茶道表演等活动，让学生在轻松愉悦的气氛中学到与春节有关的知识。 新华社发

今年春节，响应“就地过年”号召的国人置办年货热情不减。从食品到服饰、化妆品，来自全球各地的优质商品都被列入中国人的购物清单。春节消费拉动多国对华出口增长，“春节经济”红利再次让全球感受到中国温度。

菲律宾南部城市达沃华商蔡天保的水果生意最近颇为红火。蔡天保从2003年起在菲律宾棉兰老岛上经营热带水果种植园，去年受新冠疫情影响，水果销量一度降至往年一半。近期，中国春节为他的果园带来新气象。春节前夕每周发往中国的热带水果有30多个集装箱，其中香蕉和菠萝最受欢迎。他说，中国的需求持续旺盛，相信今年的生意会更加好做。

四喜丸子、红烧肉、酱肘子……这些中国人春节餐桌上的经典美食都离不开主要食材猪肉。芬兰最大的食品厂商之一Atria集团表示，对华猪肉出口增加是其2020年销售和利润增长强劲的原因之一，并预计对华猪肉出口今年会继续增加。该集团负责肉类出口事务的副总裁海基·蒂涅尔对新华社记者说，受消费量增加拉动，今年春节期间该集团对中国的猪肉供货量同比增加。

因发音似“吉”，鸡是中国年夜饭的必备食材，不少中国人年夜饭餐桌上的鸡肉或许来自泰国。泰国鸡肉制品出口商协会最新统计数据显示，受疫情影响，2020年欧洲、日本等地对泰国鸡肉的进口量都有所减少，但中国的进口量暴增82%。该协会会长克立·阿利帕功表示，中国经济的持续复苏将继续拉动泰国鸡肉出口。

作为食用酒精原料，木薯的市场需求也大增。根据越南农业与农村发展部数据，今年1月，越南对中国出口木薯及木薯制品超45万吨，价值约1.66亿美元，占其1月木薯出口总额的近96%，同比分别增长127.7%和146.5%。

火龙果和奶制品也颇受欢迎。据越通社报道，正月初一上午，190吨越南火龙果经由连接中国云南省和越南老街省的口岸通关，销往云南、四川、广西等地。越南乳制品股份公司生产的杏仁奶、红豆奶等奶制品也在春节前夕运抵中国，并特意进行了产品包装设计，以便让消费者作为春节礼品购买。

德国联邦外贸与投资署中国问题专家克里斯蒂娜·奥特对新华社记者表示，中国春节消费令活跃于中国市场的德国品牌受益，汽车、食品和化妆品等“德国制造”产品都深受中国消费者喜爱。中国是德国第二大出口目的地国，德国联邦统计局数据显示，去年德国对中国的出口额为959亿欧元。

为应对中国春节市场需求，新西兰航空公司2月初开通了新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇与中国广州间的货运直航。新西兰航空货运部主管安娜·帕勒里特对新华社记者说，去程航班直接将海鲜和水果从新西兰南岛运往中国广州，回程航班带回新西兰急需的中国生产的医疗防护用品和电子产品。

新西兰吉乐公司总部设在奥克兰，主要业务是将新西兰南岛海产品出口中国市场。该公司市场总监理查德·沃克说，新西兰海鲜和农产品出口公司大都看好中国市场，特别是春节消费的旺盛需求，新西兰航空货运直航可确保海鲜出水24小时内抵达中国市场。（新华社北京2月17日电）