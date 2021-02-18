节后返京应及时接种第二剂疫苗

今天是大年初七，也是节后上班的第一天。北京市疾控中心提醒，如果市民在节前已经完成第一剂新冠疫苗接种，春节假期过后请尽快接种第二剂。此外，随着春节假期结束，返京高峰来临，进返京人员也应注意，国内低风险地区人员进京须持抵京前7日内核酸阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。

截至昨日，北京已连续18天没有报告本地确诊病例，但个人防护依然不能松懈。接种疫苗是预防新冠病毒的重要手段。目前，北京市东城、朝阳、通州等多区已发布公告，市民可就近选择接种点预约新冠疫苗接种。新冠疫苗需要接种两剂次，市疾控中心提醒，在节前已经完成第一剂接种的市民，假期过后请尽快按预约接种第二剂疫苗，以获得免疫效果。两剂疫苗之间的间隔在28天左右。

市民在接种疫苗前，要通过权威媒体了解新冠疫苗接种知识；如果不清楚自己是否属于疫苗禁用人群，接种时应主动提供健康状况，由医生判断是否可以接种；此外，要好好休息，让身体保持较好的生理状态，最好不要空腹接种；新冠疫苗接种部位为上臂三角肌，建议穿宽松衣服便于接种；按通知携带身份证、手机等物品，佩戴好口罩前往。

接种期间，市民应主动向医生提供自己的健康状况、近期服用的药物信息等，并如实填写知情同意书；接种疫苗之后，需要在接种点留观区观察30分钟，无不适症状后才可以离开；接种当日注射部位保持干燥并注意个人卫生；如果出现持续发烧等现象，应及时就医并向接种单位报告。

市疾控中心提醒，如果接种第一剂疫苗出现严重过敏反应，或任何神经系统不良反应者，且不能排除是疫苗引起的，不建议接种第二剂次。另外，受种对象接种第二剂次时患急性疾病、慢性疾病的急性发作期应暂缓接种。同时，任何疫苗的保护效果都不能达到100%，因此接种疫苗后仍要做好戴口罩、勤洗手、开窗通风、保持社交距离等个人防护措施。

随着春节假期结束，不少人员需要进返京。北京青年报记者了解到，按照本市疫情防控要求，国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京；国内低风险地区人员须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。国内其他口岸入境人员入境满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。

在交通方面，从今天开始，尾号限行措施继续施行，今天是周四，尾号限行1和6。在天气方面，经过前几日的降温天气，今天气温回升，白天最高温度为8℃，比初六高出了一倍，且后续几天气温还会继续攀升。但下周二、周三又将迎来降温天气，市民朋友在外出时一定要及时增减衣物。（记者 蒋若静）

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北京多所高校推迟三周返校

北青报记者昨日从北京多所高校了解到，目前已经有十余所高校相继发出通知，推迟学生寒假后返校时间，在原定的开学日开始线上课程，上网课大约三周后再分批次有序返校，继续线下课程。

据了解，北京林业大学、北京邮电大学、北京交通大学、北京科技大学、北京理工大学等十余所高校原定开学日是3月1日。按照这些学校的通知，学生3月1日按照原定课表和教学计划线上开学，3月1日-21日期间学生通过网络参加教学活动；按照“分期分批、错时错峰”要求，3月19日-21日为学生分批返京返校时间，3月22日恢复线下授课。此外，北京师范大学、中央财经大学等几所高校定于2月22日开始上网课，返校时间改为3月16日，也是延迟3周左右返校。

还有个别学校的安排是学生不上网课，只延后1-2周开学。按照北京大学党委办公室校长办公室发布的通知，根据疫情防控工作要求，贯彻落实教育部、北京市关于做好寒假相关工作的文件精神，结合学校实际，经学校研究决定，北大2020-2021学年春季学期开学时间改为3月8日，对春季学期校历作出相应调整，调整后的2020-2021学年校历也已更改为3月8日开学，比原计划延迟2周开学。中国人民大学校历显示，学生报到注册时间改为2月27日，3月1日正式上课，比原定的2月22日延后了一周，虽然开学时间延后，但春季学期结束时间不变，仍为6月27日。文/本报记者 雷嘉 刘婧