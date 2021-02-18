北京：老字号年夜饭外卖增五成

今年在疫情防控常态化形势下，不少市民选择在春节期间购买成品或半成品年夜饭礼盒，把老字号大师菜搬上家庭年夜饭餐桌。记者获悉，在线上和外带礼盒带动之下，华天集团旗下同和居、鼓楼马凯餐厅、华天二友居等餐馆营收同比增长均超50%。

“往年店里以堂食为主，今年外卖和外带礼盒则明显增多，外带礼盒收入在年夜饭中的收入贡献比超50%。”中国烹饪大师、同春园饭店副经理王鸿庆说。此外，同和居、鼓楼马凯餐厅、华天延吉餐厅、华天二友居等餐馆的年夜饭成品和半成品礼盒销量也增加到往年的3倍，收入贡献占比超50%，华天整体实现营收同比增长超30%。

为了方便携带和保鲜，不少老字号餐馆都将半成品菜肴进行塑封包装，并提供分时段领取服务，这让许多市民乐于选购。其中，峨嵋酒家的宫保鸡丁、砂锅居的砂锅菜、曲园酒楼的茶油剁椒鱼头等镇店名菜的外卖销量甚至超过堂食；鸿宾楼的红烧牛尾、大地西餐厅的罐焖牛肉、玉华台的酱牛肉等“牛”气冲天的年味美食外卖销量也是平日的两三倍。(杨天悦)