春节全国网络零售额超1200亿元 消费实现“开门红”

牛年春节，我国消费实现了“开门红”。网购年货备受青睐，线下消费也是持续火热，那么大家的购物车里都买了些什么？这个不一样的春节，消费有哪些新的特点，我们一起去看看。

全国网络零售额超1200亿元

4.8亿件！这是春节前六天，全国揽收的包裹数，这个数量是去年同期的3倍。春节前六天，全国网络零售额超过了1200亿元。不只是线上消费快速增长，春节期间，线下消费市场也呈现一片火热。假期前四天，商务部重点监测零售企业销售额比去年春节同期增长45.9%，其中珠宝首饰、服装鞋帽、化妆品的增幅都超过100%。

离岛免税春节人气旺 销售累计超8.5亿元

截至17日上午，春节期间海南离岛免税店销售额已超8.5亿元。其中，14日一天销售额超过2.8亿元。

品质升级 健康医疗智能产品受青睐

从量的增长到质的提升，这个春节，百姓的消费清单也更加丰富，品质消费成为时尚。京东大数据显示，春节期间，在一线城市，新能源汽车、健康医疗、宠物产品订单量同比增长10到20倍，在三、四线城市和乡镇，智能家电、手机电脑的清洗、维修、换新服务同比增长20到30倍。

远程关爱父母、拥抱智慧生活成为今年春节消费的新主题，百度搜索大数据显示：“适合老年人的扫地机器人”、“洗碗机品牌排行”、“麻将机有哪些”等问题成为年轻人在春节期间热搜的消费问题。

服务到家 百万商家假期“外卖不打烊”

从买商品到买服务，春节期间，服务消费同样呈现爆发式增长，拉动餐饮、文娱、酒店等行业快速复苏。春节期间，百万商家外卖也不打烊，在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额是去年同期的两倍，半成品外卖量是去年的四倍。

网上订购 春节在家品尝大师菜肴

家住青岛的刘女士，就从网上订购了一款春节套餐，本地鲜鲅鱼、上海酱麻鸭、西北特色烤羊排，所有的菜品都是真空包装，简单加工之后，就轻松制作了一桌丰富的年夜饭。近几年，预制菜肴市场不断升温，企业也抓住了市场机遇，不断丰富产品种类，让消费者足不出户就能享受高品质的“大师菜”。

一人食订单增近七成 异地下单年味送到家

就地过年不回家，年轻人到底咋过春节？美团外卖的数据显示，与往年春节假期相比，今年的“1人食”订单数量占比增长了68%，不少习惯了回家饭来张口的年轻人，开始操持起自己的年味。此外，异地订单增加明显，异地投喂亲友最集中的区域来自广州、深圳、成都、北京和杭州。

家庭清洁、厨房厨具的订单大幅攀升

拼多多的数据显示，2月以来，拼多多家清用品的涨幅达303%，其中很多年轻人是首次下单家庭清洁相关的商品。厨房厨具方面，包括“包饺子神器”、“肉丸神器”、家用酒酿机等新式厨具销量大幅增长，其中“包饺子神器”的订单量涨幅超过400%。

消费实现“开门红” 中国经济添动能

春节假期消费市场的“热度”，也折射出了中国经济的活力与潜力。消费潜力的持续释放，为我国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局奠定了坚实基础。

中国银联数据显示，今年春节前六天，银联网络交易金额达到1.18万亿元，相比去年同期增长3.9%。持卡人在本地消费金额占比较春节前夕增长了4.1个百分点，这与往年春节期间呈现出的“本地消费占比下降、异地消费占比上升”的特征相比有很大不同。