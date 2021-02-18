王毅出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会

新华社北京2月17日电 国务委员兼外长王毅17日在北京以视频方式出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会，并发表题为《以人民为中心 加强全球抗疫合作》的讲话。

王毅表示，我们要加倍努力，为抗击疫情、维护和平作出新贡献。他提出4点主张：第一，坚持人民至上，加强国际抗疫合作；第二，全面落实安理会决议，营造有利抗疫环境；第三，破解疫苗赤字，加大对发展中国家帮扶；第四，加强统筹协调，充分发挥联合国系统作用。

王毅说，中方以实际行动促进疫苗公平分配。中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。我们想的最多的，就是让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，真正成为“人民的疫苗”。中方将继续同各方共同努力，加强在疫苗、防控等各领域合作。

此次会议主题为“在冲突和不安全背景下确保公平获得新冠疫苗”，由联合国安理会2月轮值主席国英国主持，安理会成员和联合国秘书长古特雷斯等与会。

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 03 版）