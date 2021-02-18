人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

王毅出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会

2021年02月18日08:03 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京2月17日电  国务委员兼外长王毅17日在北京以视频方式出席联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会，并发表题为《以人民为中心 加强全球抗疫合作》的讲话。

　　王毅表示，我们要加倍努力，为抗击疫情、维护和平作出新贡献。他提出4点主张：第一，坚持人民至上，加强国际抗疫合作；第二，全面落实安理会决议，营造有利抗疫环境；第三，破解疫苗赤字，加大对发展中国家帮扶；第四，加强统筹协调，充分发挥联合国系统作用。

　　王毅说，中方以实际行动促进疫苗公平分配。中方开展新冠疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件。我们想的最多的，就是让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，真正成为“人民的疫苗”。中方将继续同各方共同努力，加强在疫苗、防控等各领域合作。

　　此次会议主题为“在冲突和不安全背景下确保公平获得新冠疫苗”，由联合国安理会2月轮值主席国英国主持，安理会成员和联合国秘书长古特雷斯等与会。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月18日 03 版）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn