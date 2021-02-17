预计5月中旬完成全区接种

16日早上8时，位于北京市通州区桑德集团的马驹桥镇临时接种点，工作人员已经忙碌了起来。新冠疫苗也已通过冷链转移到接种点的专用冰箱里，静候受种人群的到来。

为满足市民春节期间的接种需求，2月11日至17日，通州区新冠疫苗接种场所持续开放。2月16日当天就开放了8个接种点，日接种能力达到6500人次；2月17日通州区将开放全部17个接种点，日接种能力可达到2万人次。通州区卫健委副主任陈长春介绍，自2月1日起，通州区组织各社区、村采用“电话+上门”的方式进行摸排，对18岁至59岁人群进行了全员登记；通州区卫健委还开发了疫苗接种预约平台系统，接种人员可通过所在社区提供的二维码扫码预约，选择就近开放的接种场所。“该系统还能对预约人员的登记信息、留观信息、第二针预约信息等数据进行统计分析，形成疫苗接种全流程信息链。”陈长春说。

“大家注意，以下人群不在疫苗接种范围之内：孕妇、哺乳期妇女，年龄小于18岁或超过60岁……”上午9时，接种疫苗的市民陆续到达，第一站就是“接种前宣教处”，在这里，医务人员对接种注意事项进行着温馨提示。“我昨天喝酒了，还能打疫苗吗？”“我这两天在吃消炎药，有影响吗？”“几年前我做过大手术”……宣教结束，不少人依然心存疑问。“您别着急，如果还有什么不明白的请到健康咨询处咨询。”

马驹桥社区卫生服务中心的李丹是当天健康咨询处的负责人。“您这几天咳嗽吃着药，先不能打疫苗，等停药7天后再过来。”“哮喘在发作期吗？如果不在发作期，您放心打。”“您这血压现在有点儿高，10分钟后过来再给您测一次，您先到一边放松休息下。”……不到5分钟，李丹已经不间断地接待了好几拨咨询者。“我这边一直挺忙的，因为宣教针对的都是共性问题，很多人还是会有一些个性化的疑问。”陈长春介绍，通州区每个接种点都设置了专门的健康咨询区，负责解答的医务人员也都经过了专业培训。

进入接种室，12个接种台旁，戴着N95口罩和隔离面罩的护士们正有条不紊地忙碌着。墙面上，“三查七对一确认”的牌子格外醒目，在这里，医务人员将对受种者的健康状况和接种禁忌症进行再次核查。“最近打过其他疫苗吗？有没有发烧？有没有其他不舒服？……”每来一位市民，这样的问话都要细细重复一遍。打完疫苗，护士不忘细心叮嘱，“24小时不要洗澡，3天内不要剧烈运动，7天不要吃辛辣刺激的食物，不要饮酒。”

据统计，自今年1月1日至2月15日，通州区累计有213885人完成了新冠疫苗第一针接种，122383人完成第二针接种；通州区九类重点人员接种工作基本完成。陈长春介绍，在设立临时接种点的同时，通州区还调配相关人员，成立了7支机动疫苗接种队，为副中心行政办公区二期、北京环球度假区等重点建设工地的工作人员提供疫苗接种上门服务。按照计划，通州区将于今年5月中旬左右完成全区18岁至59岁人群的疫苗接种。（记者 牛伟坤）