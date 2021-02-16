北京：坚守岗位做好境外返京人员转运工作 “零确诊就是最好的奖励”

“有12名从境外回家过年的居民要做核酸检测，咱们小组负责接送。”大年初四中午，北京市海淀区花园路街道转运小组组长张欣刚放下碗筷，就急急忙忙来到办公室，开始忙碌起来。

12名居民从美国、澳大利亚、中国香港等地回北京过年，在43号院社区、北影社区、北航社区等7个社区居家隔离，昨天，他们隔离期满，按照相关程序，这些居民要进行核酸检测，并等待检测结果后才能解除隔离。

为了减少居民路上的等待时间，每次转运任务张欣都会设计出最佳路线，在最短时间内接到所有人。“从疫情开始到现在，我们负责转运工作已经整整一年，不仅要去机场、车站接境外回国人员或高风险地区进京人员到集中隔离点，还要负责接送隔离中的人员进行核酸检测。”她说，这一年，转运小组接送的居民达3万多人。

张欣的工作是坐镇大后方，做好后勤保障的同时，还要实时确认接送车辆和社区工作人员的情况，并做好一切突发情况的安排部署。她说：“我的工作虽然繁琐，但最辛苦的其实是穿着防护服去接送居民的组员们。转运小组最初只有6个人，后来慢慢扩展到20多人，其中年纪最大的54岁，最小的23岁。”

昨天的转运工作，落在了转运小组组员韩成凯的身上。他麻利地穿好防护服，带着张欣设计的转运路线出发了。

“我现在已经接到28号院的方先生了，现在出发去北极寺社区。”“您现在可以带王阿姨出门了，我还有5分钟就到社区门口。”韩成凯在车上不停地通过微信群与社区工作人员对接最新信息。

沟通好时间和地点后，社区工作人员到居民家中将居民接往指定地点，接下来，要由韩成凯带着居民前往海淀区四季青绿鑫核酸检测点，检测完后再回到指定地点，由社区工作人员陪同居民回家，实现一路上“无缝对接”。

在路上，韩成凯回忆起转运工作最忙的时候，从早上9点到晚上11点，一天他接送了500多名居民，时间最长的一次则是44个小时没有合眼，中间只吃了一顿饭。“还有一次晚上要休息时接到任务，一名境外回国人员凌晨1点到机场，我们一下子就精神了，立马准备去接人。”

他说，转运工作不只是做“接送员”，更是做“协调员”，一方面是对不熟悉或不理解防疫工作的居民做好解释和安抚工作，另一方面是需要实时通过微信、电话与社区工作人员、集中隔离点工作人员进行沟通。在路上，他收到坐镇后方的张欣发来的最新信息，两名居民打算换个时间再进行核酸检测，本次行程由12名居民变为10名。

接完所有居民，汽车驶向四季青绿鑫核酸检测点，等10位居民都做完核酸检测后，韩成凯又将他们一一送回社区。回到街道后，做完消杀，他封存起防护服，向一直等待他回来的张欣组长汇报完工作，时针已经指向傍晚6点。

对转运小组的工作，10位居民都连连称赞：“我们以为肯定没法再做核酸检测了，没想到工作人员过年期间也没休息，真的要给他们点一个大大的赞，你们辛苦了！”

韩成凯说：“辛苦没什么，我们街道至今没有一例确诊，这就是对我们最好的奖励。”