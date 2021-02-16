记者探访春节不停工的医疗防护用品工厂——每天100万只口罩从这里产出

两层无纺布、两层熔喷布、一层热风棉被压合在一起，接着定型、剪裁、点焊耳绳，再用2公斤的砝码测试拉力，最后包装入盒——这条“口”字形的生产线，不到一秒钟就有一只口罩产出。

“换班了，你早点休息去吧！”早上8点，刘宇已经穿好白大褂，戴好口罩、帽子、手套，替下来熬了整夜、眼睛通红的工友。

刘宇是联合康力医疗防护用品有限公司亦庄生产车间的口罩包装机机长。包装机看似操作简单，但用PE膜和透析纸包装一只10厘米见方的口罩，差几毫米就会出现密封不严等问题。“热封位置30.0毫米、切刀延迟59.7毫米，送料位置127.5毫米，热封温度158℃……”刘宇格外心细，各种数据早已烂熟于心，一边守着口罩机，一边还要盯着传送带送出的成品是否合格。

春节期间，生产车间24小时不间断。他负责的这一条生产线更是关键——节前刚刚接到海外5000万只FFP2级别口罩的紧急订单，每天最大产能已达到7万只。

这座口罩工厂落地亦庄已整整一年。经过多次增加产能，口罩机数量已经从去年的4台变为11台，日产量从10万只达到100万只。

“我们的生产线一直都是24小时不间断地生产，春节期间五十多位工人都没有回家过年。”联合康力医疗防护用品有限公司负责人告诉记者，近几个月海外疫情严重，需要他们加班加点完成海外订单，同时还要留够库存，以便国内不时之需。

过年期间，原材料厂商大多都已经休息停产，为了保障口罩生产正常，车间提前储备好了原材料。生产车间隔壁的库房里，堆放着几百卷熔喷布、无纺布。

24小时不间断的生产线，意味着刘宇这个春节不能回石家庄老家过年了。前阵子石家庄疫情严重时，他在北京格外牵挂妻儿，早想回家看看。但疫情之下，做好手里的工作更能助力抗击疫情，刘宇选择留在北京、留在生产线上。

前两天，刘宇收到妻子发来的微信。3岁的女儿总想着给爸爸打视频电话，却总也打不通。春节期间，刘宇值的是白班，要从早八点半忙到晚八点半，早晨上班前孩子还没醒，晚上下班到家后孩子又睡了。

说到女儿，刘宇眼里泛着光，“她这个年龄，最需要我的陪伴，等我忙完了，一定把她接到北京好好玩几天！”