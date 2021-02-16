河北：严防疫情反弹 全面彻底开展隔离点风险隐患排查

许勤主持召开省应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议暨视频调度会议强调

坚持问题导向 排查整治隐患

巩固防控成果 严防疫情反弹

2月15日晚，省长、省应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长许勤主持召开省应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议暨视频调度会议，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府工作安排，检查石家庄、邢台疫情防控工作，安排部署重点任务。

会议指出，当前我省疫情防控正由应急处置向常态化防控转变，但仍存在风险隐患，14日石家庄市新增一例本地确诊病例给我们敲响了警钟，决不可麻痹松懈。各地各部门要坚持问题导向，对疫情防控全过程、各环节进行风险隐患排查，抓整改、堵漏洞、补短板，进一步压实“四方责任”，完善防控体系，巩固来之不易的防控成果，严防疫情反弹。

会议强调，要全面彻底开展隔离点风险隐患排查，抓好“五查五看”：查硬件设施，看是否符合“三区两通道”等标准要求；查人员防护，看测温消毒、穿戴防护服等是否存有隐患；查操作规程，看执行技术规范是否存在风险；查人员配备，看医护、服务、后勤、安保人员是否满足需要；查场所管理，看是否落实封闭管理、专人值守等规范。要强化出院患者健康管理，把好“四道关口”：严把治愈认定关，患者经检测达到出院标准后，由医院相关责任人逐一签字确认；严把康复出院关，在康复医院期间严格落实健康监测和相关检测检查，结果无异常后逐级审核；严把居家监测关，压实包联人责任，确保严格按标准落实居家防疫措施；严把安全转运关，各转运环节全部使用负压救护车，做好人员防护和车辆消毒。要抓好重点地区群众居家健康监测，充实“四方面力量”：强化值守力量，压实市县乡村四级干部包联责任，落实好社区楼长负责制及村庄“十户一长”负责制；强化医疗力量，科学配备医务人员和医疗设备，特别是满足有基础疾病人员等特殊群体就医需求；强化检测力量，配足核酸采样、检测及现场秩序维护人员和必要的物资设备；强化消杀力量，继续做好村庄环境综合整治和户外消杀，规范流程、加强质控。要做好省“两会”疫情防控工作，抓牢“三个环节”：会前，抓紧完成参会代表、委员、列席人员、工作人员健康监测工作，确保不漏一人；会中，实行与会人员闭环、交通闭环、驻地闭环、会场闭环、工作机构闭环“五个闭环”管理；会后，对所有代表、委员和工作人员进行核酸检测，有序组织返程。要认真落实常态化疫情防控措施，突出“三个重点”：对重点人群，抓好中高风险地区来冀返冀人员排查、检测、管控和境外来冀返冀人员管理，做到应查尽查、应检尽检、应管尽管；对重点部位，抓好农村地区特别是机场周边、城乡结合部、务工返乡人员较多地区疫情防控，落实县乡村三级分包机制；对重点场所，落实商场超市、宾馆饭店、农贸市场、旅游景区、车站码头、医疗机构等的防控措施，确保防疫安全。

会议以视频会议形式召开，各市(含定州、辛集市)、雄安新区和石家庄、邢台市各县(市、区)设分会场。省领导焦彦龙、董仚生、邢国辉、廉毅敏、刘爽、张古江、周仲明、夏延军、时清霜、葛海蛟参加会议。(河北日报记者王成果)