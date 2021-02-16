各族人民幸福吉祥 伟大祖国繁荣富强

春节假期年味浓，家家户户乐融融。新春佳节，超市货源充足，供需两旺；人们线上健身，热火朝天；民俗演出不断，精彩纷呈……各地群众在喜庆祥和的节日氛围里感受团圆、庆祝佳节。

消费市场

供需两旺

春节假期，各地市场粮油肉蛋菜供应充足，居民消费需求有了坚实的物质保障，部分物资价格出现回落。以鸡蛋为例，2月15日，36个大中城市鸡蛋零售价格为每斤5.2元，比前期高点回落9%。

“春节是传统消费旺季，为保障供应，国家发展改革委会同相关部门采取多项措施，督促各地确保资源到位、储备到位、准备到位、监管到位，全力做好保供稳价。”国家发改委有关负责人表示。

近日，天津市消费市场年味浓郁，全市商场、超市、专卖店、餐饮等各大商贸流通企业货源充足，保障有序，供需两旺。为保障留津过年群众消费需求，天津市商务局组织全市商贸流通企业在做好疫情防控前提下，推出系列促销活动，让年味更浓、消费更旺。

采摘、搬运、装袋、称重、装箱……春节假期，在江西进贤罗溪镇凯盛智慧农业产业园的玻璃温室内，40余名工人忙碌着。“目前我们每天能接到8000到10000张订单。”产业园相关负责人刘子安介绍，“目前基地产品主要供应大湾区和福建等地，客户在线下单，当天就可以通过冷链车运输到当地派发。”

休闲运动

强健体魄

“大家一起线上健身，过年更开心！”广东省揭阳市市民陈先生在报名参加全民健身“云上”运动会后高兴地说。春节假期，广东省揭阳市文化广电旅游体育局组织举办活动，参赛选手通过在镜头前摆放计时器录制视频，再上传到短视频平台，就能参加比赛。据活动负责人介绍，“云上”运动会相关视频播放量不断增长，目前关注人数已达77.3万人。

正月初四，陕西省照金国际滑雪场里，鲜艳的滑雪服点缀在宽阔的雪道间，人们欢声笑语。“过年放假了，来活动活动，心情舒畅！现在冰雪运动火热，孩子们兴趣高得很。”杨红娟一家四口早上8点便驾车从西安来到照金国际滑雪场，玩了一整天。滑雪场相关负责人王兆鹏介绍，近年来冰雪运动受到游客青睐，这几天，照金国际滑雪场每天客流量都在3000人次以上，去年由于疫情防控，雪场暂时关闭，这个冬天客流量比前年增加了40%左右。

“最近天气好，我们组织了40多人的骑行队伍，通过亲近大自然，用骑行的方式喜迎新春到来。”山东枣庄市市中区海港户外运动俱乐部总经理王海港说，“春节假期，区里通过组织文体活动，引导群众健康过年。”近年来，市中区积极推动公共体育设施提档升级，通过增加健身广场和绿道、免费开放公园、加强室内健身场馆管理等方式，为群众打造了更多休闲运动好去处。

年味民俗

精彩纷呈

“以往春节前后忙着到处‘赶场子’，现在能通过线上观看非遗展演了。”安徽省滁州市全椒县襄河镇姑娘沈陈紫迪边欣赏展演边说。春节假期，全椒县将第五届非物质文化展演搬到了“云上”。“这次网上观看量已超过两万人次。”全椒县文化馆馆长王彦介绍，全椒县文化馆还通过网络平台推出了少儿京剧线上展演、非遗线上展览和“新春非遗知识竞答”等活动。

“红色的剪纸寄托着幸福吉祥，愿大家在牛年里幸福安康，窗户上想贴什么样式的，尽管拿！”内蒙古剪纸非遗传承人赵美玲向参观者介绍说。春节假期，赵美玲在位于内蒙古鄂尔多斯市东海心村的剪纸艺术博物馆举办了一场特殊的展览。“希望通过这个展览，传播非遗魅力，让大家过一个不一样的春节。”赵美玲说，“我想以后把博物馆开到网上，让更多的人在家里就能欣赏剪纸艺术。”

2月14日晚，刘思宇和朋友们早早来到成都锦江公园东门码头。刘思宇是湖南人，今年选择留在成都过年，“年味一点都没少，可以参与很多过年的活动。”刘思宇说。据介绍，春节假期，成都锦江公园重新启动了夜游锦江项目，并设计了新的航线线路，吸引人们前来感受锦江夜景之美。

“我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果……”春节假期，一场主题为“春归英雄城 礼赞中国年”的快闪活动，在武汉市的热门“打卡地”黄鹤楼公园、江汉路步行街、东湖梅园上演。为丰富群众的假期生活，湖北各地围绕传统文化推出庙会、灯展、游园等活动，并出台春节旅游优惠政策。

“节目开始喽！”锣鼓声阵阵，浙江衢州衢江区75岁的马灯戏传承人林水香登场，和队员们变换阵队，精彩亮相……春节假期，衢江区组织当地村民自编自导、精心排练充满“乡土味”的“村晚”，并在当地文化礼堂录制。除了“云村晚”，衢江区还开展了视觉艺术展、书画展、摄影展等各类云展览，传递别样年味，让村民过一个文化年。

（本报记者陆娅楠、扎西、朱磊、洪秋婷、原韬雄、肖家鑫、徐靖、丁志军、王明峰、范昊天、方敏）

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 01 版）