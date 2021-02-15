美食选择多 餐饮消费旺

欢度佳节，离不开舌尖上的美味。无论是到饭店堂食，还是点外卖送餐到家，或是买半成品自己烹饪，消费者对美食的选择都更加丰富多元，消费体验也更为舒心。

本报记者深入多地，通过采访餐厅店长、外卖骑手、在工作地过年的年轻人，讲述他们与美食的故事，展现各地各方加强春节期间餐饮服务保障的积极作为。

——编 者

春节是餐饮行业的传统消费旺季。今年春节，在做好疫情防控的基础上，餐饮企业主动作为，丰富提升菜品，创新线上线下经营模式，外卖企业积极应对，不断提升服务质量，共同为消费者提供定制化、多元化、高品质的餐饮服务。

重庆餐厅店长陈聪——

“再忙，服务和防疫都要做好”

这两天，“老重庆”餐厅的生意正好。点亮红灯笼，挂起大海报，顾客来往不绝，刚走到餐厅门口，年味便扑面而来。“老重庆”是重庆陶然居集团旗下的餐厅，作为餐厅的店长，陈聪迎来了一年中最忙的时候。

大年初一下午3点，已过午饭时间，餐厅门口仍然人来人往。跨进门，四方桌旁，两位顾客正在翻看菜单，“有小孩的话，可以选糯米丸子和鸡蛋打边炉。”陈聪站在一旁，为顾客推荐饭菜。招呼完这一拨客人，陈聪又回到电脑前，开始梳理前一天的客户订餐信息，“今年推出了年饭送到家服务，可有得忙了。”陈聪笑着说道。

“不过，再忙，服务和防疫都要做好。”陈聪介绍，在卫生防疫方面，测体温、报备行程、消毒……每天进入大堂前，店员们都要挨个晨检。晨检内容不止这些，“手上是否有伤口？最近肠胃怎么样？这些检查，对我们做餐饮的尤其重要。”陈聪起身，和同事们一道，开始对餐厅进行卫生清洁。推开包房门，打开空气净化器，然后对每一个角落进行消毒，这样的流程，陈聪每天要带着店员们进行好几次。

忙完这些，趁着稍微有点空闲，陈聪进了厨房清点备货。预订的年饭菜单里，最不能少的就是鱼。“开门红大鱼头卖得俏。”一旁，集团行政总厨陈小彬告诉记者，季节变化，食材不同，公司会时常研发新菜品。年前，陈小彬带着各个门店的厨师长，把新菜学了个遍，“春节期间，让到店的顾客尝个鲜。”

刘先生小两口不是本地人，今年在重庆就地过年，原本担心餐厅订餐都是大份多人餐，来这里一问，还有两人份。刘先生选择了送饭到家服务，“现在订餐，回家等着饭上桌呢。”

不仅把年饭送到家，陶然居还可以把厨师“送”到家，实现上门做菜。“味道、菜品等都会和顾客提前沟通。”陈小彬告诉记者，这几天，厨师们已经赶了几场定制化团年饭。

“我们号召餐饮企业推出‘小家庭年夜饭’等年菜品种，为就地过年的家庭提供地道的家乡风味。”重庆餐饮商会会长、陶然居集团董事长严琦告诉记者，“同时，餐饮从业人员每天接触的顾客多，更需要做好疫情防控工作，大伙儿一起过个健康年。”

北京外卖骑手李明明——

“需求量上来了，服务也必须跟上”

大年初一，北京的街头巷尾年味满满，到处都是喜庆的氛围。外卖骑手李明明一如既往地准时醒来，赶着参加公司的早会。到了集合点，站长介绍完注意事项后，大家开始对外卖箱进行消毒准备。

“昨天是除夕，本以为订单不会多，没想到跑了40多单，这个数字已经和正常的日接单量差不多了。”30岁的李明明是美团公司望京站点的外卖骑手，今年春节，他选择了坚守岗位继续工作。除夕当天上午11点多，李明明的手机不停地响起，这也意味着一天中最忙碌的送餐时间要开始了。他戴好口罩，迅速取好餐，骑上电动车小心而迅速地前行。路上人流车流不多，交通格外顺畅，15分钟后，李明明将饭菜送到了顾客手中，并收到顾客甜甜的一句：“辛苦了，过年好。”来不及多休息，他又急匆匆地骑上电动车准备去接下一单了。

今年春节，不少人选择就地过年，这也增加了餐饮行业尤其是外卖餐饮业的热度。美团外卖数据显示，1月15日以来，平台上关于“年夜饭”的搜索量相比去年同期上涨了200%。为了让大家无论在哪儿过年都能吃得好，餐饮商家也铆足了劲儿，火热筹备外卖年夜饭套餐。

“与往年不同，今年很多餐厅在春节期间继续营业，据我们的统计，全国餐厅的营业率近70%。”美团外卖相关负责人告诉记者。

据介绍，今年春节，半成品年夜饭、年夜饭小份套餐成了大热门，有的餐饮企业推出“年夜饭单人套餐”，让人们过年就餐有更多选择。美团外卖数据显示，除夕当天， “一人食”订单量占比相较去年增长了66%，可见与传统线下年夜饭讲究人多热闹不同，线上年夜饭更侧重“小而美”。

“这几天我接的订单量明显增多，一天能跑60多单，这比去年夏天时高出20单。”李明明说，“需求量上来了，服务也必须跟上！”为了鼓励外卖骑手在春节期间坚守一线，美团投入超5亿元补贴在岗骑手。“各种补贴加起来将近4000元。”李明明介绍。

一直到晚上8点多，李明明才结束了当天的工作，而平常他都会干到晚上9点多才停止接单。“今天早点下班，和家人、朋友一起吃个饭！”李明明开心地说。

同李明明一样，不少人虽然不能回到家乡与亲人团聚，依旧通过外卖为自己准备了年夜饭。美团外卖发布的数据显示，除夕当天，全国外卖订单量同比增长70%，其中品牌餐饮商家外卖销量同比增长82%，受到消费者欢迎。

陕西西安市民郝杰——

“年饭既要省事，也要丰盛，两样都不能少”

大年初一，家住陕西西安市雁塔区小寨路街道的郝杰在厨房欢快地哼着小曲。咋这么高兴？今天有客人要来！

23岁的郝杰是一名河北姑娘，今年春节选择留在西安过年。她一开始还有点小小的失落，不过很快就被朋友们的热情冲散了，“不用担心，我们陪你一起过！”3名西安本地的朋友就这么说定了。

春节期间，中国人讲究热闹。朋友们来一起过，郝杰更要想着法子多准备些好菜。“我们年轻人有时候图方便，平常没少在超市买半成品菜，肉菜都是切好的，买来一下锅，很快就能吃上一顿可口饭菜。年饭既要省事，也要丰盛，两样都不能少！”郝杰说，打开手机应用或走进超市，半成品年菜花样很多，川菜、湘菜、粤菜、点心应有尽有，“免洗免切”“三分钟出餐”“快手菜大礼包”“家宴礼盒”等都打出了“方便牌”，抓住了年轻人的消费特点。

说完，郝杰向记者展示她的主菜——羊蝎子火锅。“我在家时和父母经常一起吃这个，这次想跟朋友们分享。瞧，这是我网购的羊蝎子火锅套餐，干净卫生还方便。真空包装的羊蝎子和调料包一起倒进锅里，加上水，十几分钟后就开锅了。”

正说着，她又撕开包装袋，把各色蔬菜盛到盘里，“这些菜是今天早上在超市买的半成品，不用自己动手切，用来涮火锅再合适不过啦。”

刚到傍晚，郝杰的朋友们就都来了，羊蝎子火锅已经“咕嘟”作响，香气飘满了整个房间。“别急着为我鼓掌！”郝杰还有关子要卖，揭开锅盖，陕西特色的粉蒸肉、八宝甜饭也上了蒸笼。“为了招待你们，我特意买了你们爱吃的蒸碗礼盒！”

一片欢声笑语中，郝杰用手机和父母视频聊天，朋友们凑上来将她围住，“叔叔阿姨，有我们在，一定陪小杰过个好年！”

《 人民日报 》（ 2021年02月14日 04 版）