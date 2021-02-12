国家卫健委：11日新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入病例

新华社北京2月12日电 国家卫生健康委员会12日通报，2月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海7例，广东2例，四川2例，辽宁1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例71例，解除医学观察的密切接触者3022人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例249例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4846例，累计治愈出院病例4597例，无死亡病例。

截至2月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例820例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例84292例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89748例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者973104人，尚在医学观察的密切接触者13649人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察38例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者487例（境外输入284例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11715例。其中，香港特别行政区10731例（出院10077例，死亡191例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区936例（出院859例，死亡9例）。