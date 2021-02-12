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北京“小家庭年夜饭”礼盒俏销

2021年02月12日08:23 来源：北京青年报

　　今天是农历正月初一，北京青年报记者带您看看中轴线鼓楼脚下的老字号马凯餐厅里的俏销大礼盒。一进餐厅，就能看见一堆花花绿绿的年货礼盒，既有梅菜扣肉、酱肘子、四喜丸子等硬菜，也有肉沫烧饼、麻酱糖饼、手工豆包等特色主食。

　　打开“吉祥如意”半成品礼盒，这是马凯餐厅地安门店推出的六款礼盒中品种最丰富的一款，不但涵盖了干烧鳜鱼、烧二冬、菌香全肘、宫保虾球、红煨蹄筋等经典菜品，还有马凯餐厅的招牌菜东安鸡、毛氏红烧肉、马凯腊肉等。

　　最值得一说的，是由各位大厨精心勾兑的酱汁，浇到这些菜品上，保证口味地道！根据操作流程，顾客可以便捷地在家里操作。一共六款礼盒，不仅可供多口之家，也能为2～3人就地过年的小家庭提供选择。

　　据统计，2021年盒马年货节期间，半成品年菜礼盒的销量是去年同期的4倍。盒马也已在各个城市上线颇具地方特色的半成品年菜、快手菜、年夜饭套餐，比如在北京，盒马提供具有老北京特色的每日鲜炖系列，酱炖肘子、酱炖猪蹄、酱炖牛肉，消费者还可以直接选购来自家乡的川味卤味牛排、广式红烧乳鸽、苏州八宝饭、福建佛跳墙等特色礼盒菜品。（李佳）

(责编：董童、杨迪)


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