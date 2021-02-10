网约车平台增设“疫苗接种”标签

昨天下午15时，在六里桥客运站附近，刚完成一个订单的首汽约车驾驶员刘克友正在对车辆进行消毒，已经完成新冠疫苗接种的刘师傅在平台上获得了“疫苗接种”的司机标签，乘客可以随时查看。为了让广大市民放心乘坐出租车，本市持续推进出租车司机疫苗接种工作。目前，首汽约车所有运营驾驶员已做到“应接尽接”，多家传统出租车企业已经完成九成以上驾驶员接种。

“我踏实乘客也放心！”

刘克友早在1月12日就打了第一针疫苗，2月2日完成了第二针的接种。“我是首汽第一个接种疫苗的司机，我们这行接触乘客多，感染风险也较大，早就盼着打疫苗，我们自己踏实、家人踏实，乘客坐我们的车也放心！”刘师傅说，接种完疫苗，现场观察了半个多小时没问题，他就接着拉活儿了，除了第一针晚上胳膊有点疼，没有任何不良反应。

疫情期间，刘师傅按照公司要求“一客一消毒”，每拉完一单都要将所有车窗放下通风，对乘客座位、脚垫、门把手等乘客接触多的部位，用消毒液、含酒精的消毒纸巾进行彻底消杀。

中高风险地区划定电子围栏

根据北京市疫情防控要求，网约车平台、传统出租企业持续推进驾驶员疫苗接种工作。截至目前，首汽约车所有运营驾驶员已做到“应接尽接”，该平台在北京地区上线健康码查询功能，APP增加“核酸检测”和“疫苗接种”司机标签，乘客可随时查看驾驶员疫苗接种、核酸检测等健康情况。另外，在滴滴APP上，已完成疫苗接种的司机师傅会增加“已接种疫苗”标签；未接种疫苗的司机需提供7日有效期内的核酸阴性证明方可上线接单。

目前，按照交通部门要求，网约车平台、传统出租企业还通过GPS等技术手段，对车辆行驶轨迹进行监控。首汽约车对中、高风险地区划定电子围栏，乘客无法对起止点为中、高风险区域内下单，驾驶员途经周边区域时，系统通过语音对司乘给予提示，并停止与中、高风险地区跨城订单。

代填健康信息方便老年人

目前，本市要求驾驶员在运营开始前主动向乘客出示“到访人信息登记二维码”，引导乘客使用“北京健康宝”首页中“本人信息扫码登记”功能扫描二维码进行信息登记。

首汽约车相关负责人介绍，针对不方便使用“北京健康宝”的老年用户，首汽约车开通亲情用户代填、客服电话验证、驾驶员协助调取等多种方式，让中老年用户顺畅出行。63岁的张阿姨最近刚刚下载网约车平台APP，因为常去医院看病，不想总麻烦儿女叫车。“现在的一键叫车功能很方便，不用自己输入地点，系统自动定位后，车很快就来了。”张阿姨满意地说。(记者 孙宏阳)