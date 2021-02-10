就地过年蕴含多重商机

春节将至，年味越来越浓，和往年春节期间返乡置业火热、餐饮消费旺盛、旅游经济爆棚、电影市场走俏相比，今年春节显得尤为特别。不过，在就地过年的新风尚下，不同行业也蕴含着多重商机。

从生产端看，今年春节不会出现往年较大面积停工停产情况，越来越多的人选择就地过年，为节后迅速复工复产提供了便利条件，充裕的劳动力对经济的提振作用是显而易见的。

近年来，假日经济的概念深入人心，集中消费、规模出行，推动了市场经济的繁荣。有人认为，就地过年限制了人员的流动，对消费将带来诸多不利影响。实际上，就地过年也会催生新的消费红利。电商不打烊、快递不停运、企业不停工……在就地过年的大背景下，实干过年已经成为潮流。商超不断档，增设购置点，线上线下齐发力，就地过年的消费潜力将被进一步激发。

故乡不能至，心却向往之。网购年货寄回家、快递礼品送祝福，“淘宝式拜年”成为今年新民俗。为一解乡愁，不少网友上网囤积年货，一份快递将思乡之情表达得淋漓尽致，也集中拉动了内需。数据显示，今年年货节首日，淘宝“年货”搜索量激增240%。网购年货热潮的兴起，让全国成千上万个商家迎来了史上最忙年货节，快递物流业蓄势待发。近日，快递百亿业务量所用时间刷新纪录，就彰显出快递行业蓬勃活力，也凸显了快递物流业在促进消费和畅通经济循环中的重要作用。

毫无疑问，春节期间文娱消费将迎来需求释放期。宅在家里过大年，在线影视行业迎来发展良机。网络视频平台和线下影视院线同为文娱产品，本身有一定的相互替代性。虽然疫情再次冲击了线下院线票房，但不可否认，这是在线影视集中爆发的良机，尤其在受众接受习惯的培养、知识付费模式的形成等方面将产生积极深远的意义。

就地过年，虽不能来一场说走就走的远行，却也让短途旅游走俏。宅酒店住民宿、郊区自驾游成为不少消费者的新选择。同时，云旅游也搭建了消费新场景，甚至将成为平台旅游资源和服务创新比拼的新赛场。总体看，当前旅游业复苏的基础虽然尚不牢固，但疫情的冲击毕竟是阶段性的，消费者旅游需求并没有消失，随着疫情的不断好转，旅游补偿性需求将迎来巨大的释放空间。

“今年过年不回家，待在公司挣钱花”已成为不少职场打工人挂在嘴边的流行语。特殊的节点，主动的选择。在非必要不返乡的号召下，不少职场人自愿坚守在岗位上。作为新时代的奋斗者，他们用勤劳的双手和辛勤的汗水，创造着自己的美好生活，也推动着经济社会的发展前行。

就地过大年，温暖不缺席。为了营造出别样的年味，各地可谓绞尽脑汁，发红包、给补贴、赠流量、送对联、减房租……这些举措不仅让就地过年群体感受到了暖意和关怀，也定将进一步激发人们的奉献精神，为经济社会发展凝聚磅礴伟力。(郭存举)