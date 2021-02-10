中高风险地区不得擅自阻断或者隔离高速公路

2月9日，交通运输部下发《关于进一步做好应对新冠肺炎疫情交通管控与运输保障工作的通知》，指导各地科学精准做好应对新冠肺炎疫情交通通行管控、旅客运输管控、应急物资运输保障等工作。通知明确，各地要做好进出中高风险地区交通管控，但中高风险地区不得擅自阻断或者隔离高速公路。

强化进出中高风险地区交通管控

通知明确，各地要按照联防联控机制有关要求，做好进出中高风险地区交通管控，采取严格措施，防范疫情通过交通运输环节传播扩散。

需要暂停道路水路客运、城市公共交通、铁路客运、民航客运业务的，要立即按照有关要求执行，严密防范疫情通过交通运输环节传播扩散。

疫情中高风险地区所在地市暂停城市公共交通（包括轨道交通）、出租车运营的，当地交通专班要加强运输组织调度，强化运力保障，严格疫情防控措施，采取“点对点”运输等方式，做好医务人员、公安民警、防疫工作人员以及服务城市基本运行相关人员的通勤保障。

中高风险地区不得擅自“断路”

通知要求，疫情中高风险地区及周边地区，要科学合理设置公路疫情防控检查站点，原则上行政区域交界处同一方向只设置一个检查站点，严禁擅自在高速公路省界设置疫情防控检查站点，不得擅自阻断或者隔离高速公路、国省干线和农村公路。要规范检查站点工作流程，明确通行要求，做到一次停车，同步检查。

为方便车主通行，通知要求，在车流量较大时，应及时增加人员、设备和检查站点，提高检查效率。对于符合通行条件的车辆和人员，检查站点不得随意限制通行，不得因防疫检查造成车辆拥堵至高速公路主线。未与疫情中高风险地区毗邻的省份原则上不应设置疫情防控检查站点。

低风险地区要保障交通通行

通知要求，全部为疫情低风险地区的地市要全面取消因疫情防控采取的交通通行限制措施，对于来自中高风险地区所在地市的货运车辆，在对司乘人员进行体温检测、查验72小时内核酸检测阴性结果的基础上保障通行；对于来自其他地市的车辆不得限制通行。

各地交通专班要依托高速公路收费站、服务区、“司机之家”等场所增设流动核酸检测点，为货车驾驶员等重点物资运输人员开展核酸检测提供便利。

另外，中、高风险地区降为低风险地区后，各地要按照当地联防联控机制部署安排，及时解除通行管控措施，撤除公路疫情防控检查站点，稳妥有序恢复交通通行秩序，保障车辆通行顺畅。各地交通专班要在第一时间通过多种渠道向社会公告解除交通管控、恢复交通运输秩序的具体措施。

各地疫情

“武装到牙齿” 温暖到心里

石家庄站离石通道重启现场见闻

“春节临近，日子一天紧似一天，更是天天盼！”2月9日一早，在石家庄火车站候车大厅，旅客张丽雪告诉记者，“与亲人许久不相见，即将团聚迎新年，想想就觉得心里美。”

张丽雪和丈夫来自浙江省温州市，已在石家庄市打拼多年。每年临近年关，夫妻俩总会忙前忙后置办年货。受新冠疫情影响，今年则是“兵马未动，粮草先行”，原来以为交通继续封控可能无法赶回老家过年的他们，在网购平台早已为家人购寄了年货。

“我也通过网购平台为老家寄去了年货，这不我就空着手回家了。”来自辽宁省的乘客田杨笑着说道，虽然没再购买年货“轻装上阵”，但N95口罩、护目镜、医用手套等防护物品却一个也没落下，“同伴说我这是武装到牙齿了”。

为了保障乘客安全回家，石家庄站也是“武装到了牙齿”。石家庄站综合车间党支部书记陈玉说，2月8日19时30分起，石家庄站恢复办理旅客进站客运业务，为向旅客提供安全的候乘环境，2月7日上午，石家庄铁路疾病预防控制中心组织专人对车站集中进行全面深度防疫消杀。

陈玉说，石家庄站每两个小时进行一次对重点区域和重点部位的防疫消杀，例如进出站通道、卫生间、电梯、垃圾桶等公共区域和重点部位，在此基础上每天还会进行一次全范围的消杀工作。

“站内工作人员不间断加强巡视，提醒乘客注意保持距离，按照规范正确佩戴口罩。”石家庄站党委宣传助理侯晓静介绍，站内全部工作人员均按照属地政府要求进行过核酸检测，上岗佩戴N95口罩，重点岗位如进站验票、安检等岗位工作人员还要求佩戴护目镜。同时，候车室内设置专门的间隔座位，检票口、售票口地面张贴5条一米间隔排队线，最大限度保障乘客和工作人员安全，巩固来之不易的防疫成果。

承载着无数工作人员的汗水和希望，2月9日6时13分，由石家庄站开往衡水北站的D6739次列车缓缓驶出，该列车也是石家庄站重启离石通道以后始发的第一趟列车。

值乘首趟始发列车D6739次的石家庄乘警支队民警景晓堃告诉记者，作为“首趟始发列车”乘警，他感到使命光荣、责任重大，按照防疫工作要求，他随身携带核酸检测报告，并佩戴口罩、手套、护目镜等防疫物品。

景晓堃来自河北省邢台市清河县，疫情以来他一直想为抗疫做点贡献，当得知首趟始发列车即将开通时，景晓堃第一个报了名。9日凌晨4点半，景晓堃就起床整理出乘所需物品。“发车时间为6点13分，我必须提前到达站台！”

景晓堃说，和很多同事一样，今年他也选择了就地过年，虽然不能与家人团聚，但当看到广大旅客平安到站、万家灯火重燃的时候，他心里感到很充实、很温暖。文/新华社