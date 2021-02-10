广西投430亿元补公卫短板

近日，广西壮族自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，解读《广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划》。记者从会上获悉，2020年～2022年，广西计划投入430.3亿元，实施公共卫生防控救治七大工程，补齐公共卫生体系短板，提高公共卫生防控救治和医疗服务能力水平。

《行动计划》提出，一是实施传染病检测能力提升工程。加强各级疾病预防控制中心、二级以上医疗机构实验室建设，使其具备开展新冠病毒检测能力，配备移动检测实验室和设备。225个项目投资13.19亿元，已全部在2020年完成。二是实施疾病预防控制能力提升工程。加强市级疾控中心重点实验室和生物安全防护能力建设，改善县级疾控中心基础设施、设备条件。3年共实施项目128个，计划投资46.84亿元。三是实施传染病救治能力提升工程。布局建设国家级、自治区级、区域性等三级重大疫情救治基地，建设市级传染病医院或传染病区，全面建设县级医院传染病区和乡镇卫生院、社区卫生服务中心发热门诊（哨点）。3年实施项目1454个，计划投资116.43亿元。四是实施卫生应急能力提升工程。全面建设完善自治区、市、县三级公共卫生应急指挥中心、卫生应急队伍和“120”急救（指挥）中心，重点建设自治区紧急医学救援中心与卫生应急技能培训中心。3年实施项目318个，计划投资27.06亿元。五是实施卫生监督执法能力提升工程。建设自治区、市、县规范化卫生监督执法机构，实现卫生监督领域全要素、全流程、全覆盖监管。3年实施项目329个，计划投资19.09亿元。六是实施中医药预防救治能力提升工程。重点建设中医医院传染病区、区域中医紧急医学救援中心，提升县级中医医疗机构服务能力。3年实施项目116个，计划投资44.69亿元。七是实施医疗机构救治服务能力提升工程。重点建设国家和自治区级区域医疗中心，提升县级医疗机构医疗救治能力，推动重点乡镇卫生院提档升级。3年实施项目452个，计划投资163亿元。