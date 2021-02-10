北京市中高风险地区清零

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，当日大兴区天宫院街道融汇社区调整为低风险地区，本市中高风险地区全部清零。

市疾控中心副主任庞星火发布了调整大兴区天宫院街道融汇社区为低风险地区的通告。大兴区天宫院街道融汇社区近14天无新增新冠肺炎确诊病例或聚集性疫情，经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，自2月9日起，调整该地区为低风险地区。截至目前，全市所有地区均为低风险地区。同时，大兴区副区长韩新星介绍，大兴区已启动融汇等5个封控社区的解封程序。在核酸检测结果全员全阴的情况下，经评估合格，确认无风险后将对封控社区进行解封。

徐和建介绍，截至2月8日24时，本市已经连续10天无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，本市中高风险地区全部清零。首都疫情防控形势持续稳定向好。

徐和建说，在即将过去的庚子年里，北京作为首都是全国疫情防控的重点。北京先后经历了京外输入、境外输入、冷链传播、超长潜伏期传染、英国毒株变异传播等各种考验和挑战，精准打赢了新发地批发市场聚集性疫情歼灭战，有效控制了顺义区局部聚集性疫情和大兴区天宫院局部聚集性疫情。“北京取得了新冠肺炎疫情防控工作重大战略成果，这是首都人民喜迎新春的最好礼物，是振奋人心的好消息！”（记者 孙乐琪 牛伟坤）