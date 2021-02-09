中国高度近视/病理性近视调研启动仪式暨近视防治科普宣传公益跑活动将于2月14日云上拜年

中国高度近视/病理性近视调研启动仪式暨近视防治科普宣传公益跑活动将于大年初三2月14日云上拜年。此项目由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院和人民网·人民健康主办，全国激光医学专业委员会眼科学组、全国民族卫生协会眼科学屈光学组、卫健委近视眼重点实验室、上海市眼视光学研究中心提供学术支持，“近视小飞侠”志愿团队和康弘药业协办。此项目通过多方平台的通力合作，确保推进取得实效，持续巩固深化我国眼健康事业成果，为国民的眼健康“添福增亮”。

流行病学调查显示，全球约有 1.63 亿人患有高度近视。我国是一个典型的高度近视高发国家，病理性近视已成为我国第二大致盲原因。然而，在近视防控实际工作中，一大难点就在于大众对高度近视和病理性近视普遍认识不足，重视不够。日渐增多的高度近视和病理性近视人群对社会和家庭产生沉重的负担，推进近视防控工作刻不容缓。不得不说，“爱眼护眼”已经成为当前社会必须关注的重点工作。

“守护光明 奔向未来”中国高度近视/病理性近视调研启动仪式暨近视防治科普宣传公益跑活动将于2月14日 9:00在线上登陆。复旦大学眼耳鼻喉科医院周行涛教授受邀担任大会主席，将与人民网·人民健康总经理万世成，康弘药业副总裁倪静共同致辞，并为大家介绍中国高度近视/病理性近视调研暨近视防治科普宣传项目，北京朝阳医院陶勇教授作为特邀嘉宾，与大家分享高度近视/病理性近视的科普知识。最后，全体一同参与共享“守护光明，奔向未来”健康跑活动。

本次公益跑活动将于2月8日开始预热跑。快扫描下方海报中的二维码，上传健康跑照片或视频加入我们，一起接力奔跑，播撒光明吧！

此项目特别鸣谢 “近视小飞侠”志愿者团队和康弘药业的协助。“近视小飞侠”志愿者团队是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院视光学组发起的志愿者服务团队，他们通过简单明了、寓教于乐的方式，对近视眼的防控与治疗做全方位的科普宣教。康弘药业坚定奉行“感恩于心，回报以行”的文化理念，勇于担负起企业的社会责任，不断提升社会贡献率。康弘药业的“康柏西普眼用注射液”治疗继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤适应症也已经进入国家医保目录。康弘药业还设立了以“朗视界 沐光明”公益基金为核心的系列品牌公益项目支持到中国眼底病患者，降低患者治疗负担。此外，康弘药业还携手中华社会救助基金会成立了“朗视界，沐光明”医护关爱基金，加强我国的医护专业能力建设，提高眼科医疗服务技能，推动中国眼科医学事业发展。