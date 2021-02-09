线上文化盛宴伴首都市民过大年

新年将至，北京市文旅局联合各区文旅局及相关单位，在落实疫情防控措施、保障线下活动有序开展的同时，进一步加大线上活动组织力度，充分利用互联网和数字文化资源，推出春节、元宵节五大系列线上文化旅游活动，丰富市民群众假日生活。

春节、元宵节期间，全市各级公共文化服务机构将开展专场演出、民俗讲座、专题展览、送福慰问、阅读服务等各类重点线上群众文化活动358项。首都图书馆将举办“牛年说牛——古陶瓷文物中的牛”讲座、“五年相伴 领读京城：‘阅读北京——2020年度首都市民阅读系列文化活动’纪实展览”等活动。北京文化艺术活动中心将举办北京文化志愿者“送福到家”暨“我家春联我来写”活动，把温暖送到市民群众身边。

全市各级公共文化服务机构将提供数字文化资源库224个，涵盖电子阅览、有声读物、虚拟展厅、艺术普及慕课、文艺鉴赏、绘本连环画、讲座讲坛等内容。此外，在落实好疫情防控措施的前提下，全市公共图书馆、文化馆等公共文化服务机构将继续采取预约、限流、错峰方式开放场馆，为在京的市民群众提供公共文化服务。

春节假日期间，全市将推出重点线上演出活动32项，同时，在做好疫情防控的前提下有序开展线下演出，共计58台159场，为在京过年的市民群众提供精彩纷呈的“演出大餐”。其中，“戏韵动京城”——第四届京津冀文艺院团新春线上展演将于大年初一在“北京市剧院运营服务平台”微信公众号播出，观众在整个正月期间可免费点播，足不出户看名家名团名剧。舞台有界·艺术无边——文学艺术奖获奖剧目将于春节期间，在优酷进行为期一个月的免费线上展播。各院团也将推出一系列精彩线上演出共庆佳节。

两节期间，以“和顺致祥迎新春 非遗伴您过大年”为主题，全市将推出3场非遗线上庙会，以及一系列非遗线上宣传展示活动，营造安全、欢乐、祥和、喜庆的中国年文化氛围。其中，厂甸非遗“云”庙会——国潮达人挑战之年味儿篇首次以线上方式举办，北京景泰蓝非遗艺术庙会将于大年初五通过抖音、快手和淘宝等平台开展视频展示和直播活动，东城区非遗闹元宵——线上庙会将于正月十五在抖音进行直播。

北京市还将充分利用线上宣传渠道，集中对100个北京网红打卡地和20条漫步北京都市微旅游线路进行推介。2月5日，将通过快手平台“点亮北京”账号，在王府井工美集团“北京礼物”店举办“在京过大年·千‘礼’情意浓”直播活动，现场推介近千款“北京礼物”及北京旅游商品，将“北京礼物”的温暖传递到全国各地。

面对全球新冠肺炎疫情防控形势，为加深与友好城市的文化旅游交流，北京市将举办系列线上对外交流文化旅游活动，与各国人民共度新春佳节，携手抗疫、祈愿平安。2021年芬兰、爱沙尼亚线上“欢乐春节”活动、希腊、爱尔兰线上“欢乐春节”文艺盛典、“金牛迎春——生肖设计虚拟展”、生肖主题快闪活动等，将于春节期间在海内外各大新媒体平台上线。（记者 李俐）