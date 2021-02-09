2月7日，江苏省徐州市汉源大道立交建设工地的工人就地过年，大家贴对联、挂“福”字，迎接新春佳节的到来。

高 刚摄（人民图片）

送暖心红包、工作岗位；安排年夜饭、家属慰问金；派发美食卡券、景区门票……春节前这段时间，许多工作人员比往年更忙。

“就地过年”倡议发出后，有序引导上亿外出农民工留在当地、安顿他们过好春节，成了许多人的牵挂。近期一项调查显示，超七成农民工将留企或留城过年。顾大局留原地，迎新春送温暖，各方正携手写下一段别样的春节佳话。

“不回了，留下过年”

“本来家里的腊肉都熏好了，就等着我们回家呢。”杨雪来自贵州铜仁的一个小村庄，这是她外出工作的第9年。这个春节，她原本打算自驾回乡，与年迈的父母团聚，但再三考虑，还是决定响应号召，留在工作地广东过年。

“留下值班，我可以。”来自内蒙古的王清春很早就主动请缨。她在北京一家医院产科门诊工作，往年不少春节也是在岗位上度过的。“爸妈虽然有点失落，但这么多年也没说啥。”她发现，今年同事们留京过年的比往年更多了，除夕还能吃个“热闹饭”。

有的退掉车票、放弃行程；有的主动留下、坚守岗位……虽然想念家乡，但许多农民工响应号召，就地过年。中国劳动学会和国务院参事室社会调查中心等机构联合开展了一项“百企万人”调查，来自480多家企业的共57626份问卷结果显示，选择留企或留城就地过年的农民工占75.38%。

“农民工是我国产业中的主体，是城乡间最大流动群体，现在也是就地过年的最大群体。”国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明说。

“让员工安心放心”

最近，一个个装着现金的信封从广东省中山市发往了全国各地。这份职工家属慰问金，是广隆燃具电器有限公司就地过年“大礼包”中的一项。

“在外打拼一整年，哪个员工过年不想回家看看？我们感谢员工支持，也感恩家属的理解。”广隆总经理欧超权说，全公司年底高峰时有1100多人，60%的省外员工都选择留在当地。

“全国都在行动，我们也要做点事。”看到近期各地纷纷出台支持政策，欧超权率领公司人事行政部门制定了写满近3页的就地过年激励政策。员工感慨“真正感受到家人一样的对待”。

派发过年大礼包、安排带薪休假、提供年后返乡补贴……真金白银的暖心举措，为许多企业留住员工、赢得真情。

“1月初摸底时只有10%的员工愿意留厂，现在是90%，有400人左右。”在福建，阳光中科（福建）能源股份有限公司一口气拿出300万元的“幸福礼包”。

阳光中科人事行政负责人魏晓燕表示：“春节期间，我们支付的成本可能比产生的收益大。但最重要的是让员工安心、放心，感受到归属和依靠。”

“欢乐相聚不孤单”

留在城市，除夕夜怎么过？年味从哪儿来？

在成都，将会有一场别开生面的活动——成都市政府决定和当地香天下火锅店邀请留守在蓉的农民工一起团年，大年三十当天，多家火锅门店将同步开门纳客。

“过去独自漂泊在异乡的滋味我记忆犹新。”香天下董事长朱星全是从20多年前一路打拼才有了今天。他说，办这场“张灯结彩大团年，欢乐相聚不孤单”主题活动，就是想让农民工朋友们在异乡过年也暖心。

组织包饺子、看春晚、安排年夜饭；送景区门票、电影票；安排往返市中心交通；免费开放科技文化馆、文化宫、图书馆……为让大家这个春节过得充实快乐，各地频出实招。

“倡导农民工就地过年，既能降低疫情传播风险，也是提升基层治理能力、促进农民工市民化的新尝试。”杨志明说。

走访商会协会、拜访企业、慰问职工，各地有关部门最近没少忙碌。“疫情带来各种挑战，我们都扛过来了。特殊时期的春节，我们多做一些工作，齐心协力，一定让职工过个开心祥和的年。”广东省中山市人社局副局长郑海声说。