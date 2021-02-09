春节防疫重在科学精准（人民时评）

一段时间以来，少数地方出现新冠肺炎确诊病例，让春节防疫备受关注。在执行防控政策过程中，一些“层层加码”的现象引发讨论。国务院联防联控机制发布会强调：依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能降低疫情扩散的风险，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。“层层加码”和“一刀切”既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。这一明确表态，为科学精准做好疫情防控工作提供了重要指南。

当前，外防输入、内防反弹任务仍然艰巨。国家在总结前一阶段经验的基础上，依法制定春运期间的疫情防控政策。用“层层加码”的方式把应负之责、应担之险一推了之，这种变相的不作为，是形式主义、官僚主义的表现。实际上，无论是国务院联防联控机制发布会的要求，还是群众的诉求，都表明春节防疫来不得半点形式主义，要在科学防治、精准施策上下功夫。

春节防疫要做到科学精准，就必须准确把握客观实际，做到对症下药、靶向治疗。应该看到，尽管今年很多人选择就地过年，但是春节期间人员流动规模依然较大。返乡人员跨区域大范围流动，为减少疫情传播风险。同时，春节的很多节俗都可能造成人员聚集，尤其是在农村地区，各种聚集性活动会随节日来临而增多，这些都会增加疫情传播的风险。农村地区防控能力薄弱，疫情早发现、源头追溯能力相对较弱，也会增加农村地区的防疫难度。针对这些特点，春节防疫应具有强烈的“问题意识”，及早、准确掌握必要信息，采取针对性措施，堵住防控漏洞、完善薄弱环节，提升疫情防控的能力和质量。

前段时间，一些地方运用网格防控、主动监测、闭环管理等精准防疫举措，迅速把疫情控制在萌芽状态。这说明，科学精准防疫，可以在对经济社会、人民生活影响较小的前提下，实现疫情有效防控。首先，返乡地要与潜在返乡人员充分沟通，明确返乡人员情况，充分精准掌握信息，并有针对性地精准施策。其次，加强春节期间重点流通场所的疫情防控，对火车、汽车、出租车等交通工具，在汽车站、火车站、飞机场等人员易聚集的重点场所，采取切实可行的科学防控措施，让返乡人员回家安全、顺利。再次，提高返乡个人的疫情防控能力和意识，做好个人防护，减少人员聚集，注重个人卫生，倡导健康生活、文明过节。从返乡前、返乡中到返乡后，做好全过程疫情防控的有效衔接，才能确保百姓过年安心、放心、舒心。

还应看到，春节防疫不仅要把疫情防控做好，更要为新春佳节营造良好氛围。让返乡过年者顺心，让就地过年者暖心，这考验着基层治理的能力和水平。春节防疫不是单一工作，而是贯穿于经济、社会、民生等方方面面的系统工程。唯有实事求是地兼顾好疫情防控、经济发展、社会民生等各个方面，科学、精准制定和执行防控措施，才能让防控措施有精度、有力度，让人民群众过一个特别而又温馨的春节。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 07 版）