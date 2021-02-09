今年春节“菜篮子”产品量足价稳

春节一天天临近，各地蔬菜、肉类、水果、粮油等年货进入销售旺季，农产品供给形势备受关注。城乡居民餐桌上的猪肉供应有保障吗？蔬菜供应是否充足？农产品价格走势如何？记者就这些问题采访了业内专家和行业主管部门。

生猪产能恢复 价格持续下降

猪肉是过年餐桌上的“主角”之一，猪肉消费开始进入高峰，保障猪肉供应成为农产品供给的重中之重。

“从生猪产能恢复、猪肉产量增加、中央储备冻猪肉投放几方面趋势综合来看，春节期间猪肉供应较为充足，猪价整体下降趋势明显。”中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力指出。

王祖力介绍，2020年以来，在市场和政策的推动下，生猪生产持续加快恢复，产能快速提升，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪市场供应持续改善。

据农业农村部监测，截至2020年12月份，全国能繁母猪存栏连续15个月环比增长，生猪存栏连续11个月环比增长。据国家统计局数据，2020年12月末生猪存栏达到4.07亿头，能繁母猪存栏达到4161万头，分别恢复到2017年年末的92.1%和93.1%。

“从屠宰量数据可以明显看出，前期产能恢复已经形成猪肉产量释放到市场。从产能恢复到产量增长的滞后期已经度过，产量开始兑现。”王祖力说。

据农业农村部监测，我国生猪出栏量和屠宰量从2020年8月份后明显增长。尤其是近几个月，增长势头显著。规模以上屠宰企业屠宰量2020年9月份环比增长9%，10月环比增长11.5%，11月环比增长13.5%，12月环比增长达26.7%。11月和12月屠宰量同比增长都在40%以上。

价格方面，猪肉批发价从今年1月高点的每公斤47.64元跌至2月4日的45.30元。近期，农业农村部召集专家会商，预计今年1至2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右，后期猪肉价格还有下降空间。

在一系列稳产保供政策支撑下，2020年我国家禽、牛羊生产形势较好，据国家统计局数据，全年禽蛋产量增长4.8%，禽肉产量增长5.5%，牛肉产量增长0.8%，羊肉产量增长1%，牛奶产量增长7.5%，春节期间市场供应有保障。

蔬菜产量稳中有增 供应充足

临近春节，四川成都彭州市濛阳镇一片繁忙，农民忙着采摘各种新鲜蔬菜，来往货车川流不息，四川国际农产品交易中心门前排起了长龙，新鲜农产品从周边各生产基地运到这里，送往城市的每个角落，直达千家万户餐桌。

记者从农业农村部了解到，目前全国冬春蔬菜播种面积、月均上市量稳中有增，市场供应充足。

农业农村部调度显示，全国冬春蔬菜种植面积稳定。预计全国冬春蔬菜播种面积为8500万亩，同比增加100万亩。其中，广西、四川、湖北、江苏、山东、河北等17个主产省份蔬菜在田面积6365万亩。大白菜、黄瓜、番茄、茄子、豇豆等大宗蔬菜种植面积增加，田间长势良好。

今年一季度，蔬菜上市总量预计将达到1.62亿吨以上，同比增长2%，其中未来一个月上市蔬菜量4800万吨，同比增长2.6%。

农业农村部相关负责人表示，尽管蔬菜生产供应总体稳定，但前期几轮寒潮天气对南方露地蔬菜和北方设施蔬菜带来不同程度影响。同时，出于新冠肺炎疫情防控需要，某些时段、个别地区有可能出现道路运输受阻、生产用工不足的情况，这都会对蔬菜上市、调出等产生影响。

针对当前“菜篮子”产品产销形势，农业农村部将抓好稳产保供工作，压紧压实“菜篮子”市长负责制，重点围绕大宗品种的供给保障需求，合理安排种植茬口，稳定蔬菜面积，并加强生产市场监测，及时发布各地蔬菜生产动态和供应能力等信息，避免囤积惜售、哄抬价格。

联手保供稳价 丰富节日餐桌

今年，由于疫情防控需要，更多的消费者选择就地过年，城市肉蛋蔬果等生活必需品的需求比往年有所增长。

“面对留京过年人数增长的新形势，我们增大蔬菜调配量，不少商户留京过年，为北京‘菜篮子’供应多一份保障。”北京市新发地农产品股份有限公司董事长张玉玺指出，新发地约有5000多个商户已经决定在京过年，比去年增加3000多个。今年，新发地农产品供应种类多样、数量充足，可以满足百姓过节需求。

为做好春节及“两会”期间“菜篮子”产品保供稳价工作，农业农村部日前召开全国“菜篮子”产品保供稳价工作视频会，为消减强寒潮天气、疫情局部反弹对春节鲜活农产品供应和价格的影响，提出保障果蔬、肉蛋奶、水产品等“菜篮子”产品供应充足、流通顺畅以及发挥线上平台作用拓展渠道等保供稳价措施。

商务部表示，将动员连锁超市、农副产品批发市场增加库存，畅通供货渠道，提高水产品、牛羊肉、鸡肉等产品上市量，丰富老百姓的节日餐桌。

国家发改委有关负责人介绍，为确保春节期间重要民生商品价格平稳，将确保成品粮油、猪肉等政府储备达到规模要求，加大猪肉、蔬菜、小包装成品粮油等储备投放力度。大批待投放中央储备冻猪肉已经“在路上”，春节后至全国两会期间将继续投放，持续保障市场供应。

（本报记者 李慧 本报通讯员 赵家宁）