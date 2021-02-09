新年货、半成品年夜饭受关注

春节将至，年货购置成为家家户户关心的重点。面对依然紧迫的防疫大局，选择就地过年的年轻人虽然不能与老家的家人团圆，但依旧不会亏待自己，备年货、贴春联、装饰年宵花，甚至和朋友们策划起了年夜饭怎么吃。中国人的年货消费里，藏着许多心思和温馨。

为期30天的“2021全国网上年货节”近日拉开序幕。《百度2021年货搜索大数据》显示，在各省市“就地过年”倡议下，90后成为线上年货购置主力军，近30天内“年货节”的整体搜索热度环比上涨556%。单人年夜饭预订成一线城市主流。

抛去最初决定不回家过年的伤感，90后女生晓静体验了一次“过年自己做主”的新鲜感。“零食自由了，最爱的螺狮粉自由了，还可以贴上自己喜欢的个性春联。”晓静告诉中青报·中青网记者，除了网购许多坚果、水果、保健品等邮寄回家乡，给自己囤了许多爱吃的零食，她还淘了许多年味十足的装饰品：红彤彤的年宵花，上面挂着“暴富”“好运”等挂签；门上贴了“万里和风”“一门瑞气”的新式对联，还给宠物狗添置了一身新年装。

90后男生王强十分期待和朋友们一起“守岁”。他不仅购置了新的投影设备和游戏机，还第一次来到超市认认真真选购零食。在和爸妈提出不回家过年后，他为父母网购了电动按摩椅、手机等新年礼物。

“嗨购”年货仿佛冲淡了年轻人不能回家过年的焦虑，年轻人的清单里还出现了不少“新年货”。百度搜索大数据显示，90后为代表的年轻群体的年货清单集中为数码产品、美妆与零食，同时，桌游纸牌、自热食品与胶囊咖啡进入年货清单的前十。这些新品近年来在年轻群体中颇为流行，并在年货购买中受到欢迎。

与年轻人相比，父母辈的年货清单里，有“过日子”的朴实气息，也出现了手机、电脑、智能音箱等智能化、数字化的产品。作为后疫情时代的必备品，口罩成为年货清单的“常驻成员”，和新年应景的红色带福字图案的口罩开始流行。

送父母一份礼物是不能经常回家的年轻人的一份孝心。数据显示，手机、扫地机器人与智能音箱是90后关注最多的候选礼物。其他入榜产品，如按摩椅、护肤品、泡脚桶等，都与年轻人关注的父母健康有关。

就地过年，也不能少了年夜饭的仪式感，“年夜饭预订”成了牛年“新年货”。数据显示，相比去年8-12人居多的年夜饭预订类型，今年的类型人数出现明显下降，以4人份、2人份甚至单人份居多。一线城市“年夜饭预订”关注度远高于其他城市。

在王强和晓静看来，与伴侣、朋友一起吃一顿团圆的年夜饭，在今年有着不同的意义。除了自己下厨，他们也纷纷瞄准了各大商超推出的半成品年菜。王强说：“已经准备在大年三十下单港式豪华大盆菜和佛跳墙了，只要解冻加热即可，平时自己不怎么下厨，这下可以在家自己动手大饱口福了。”

记者走访北京多家大型商超发现，价格从几十元到几百元不等，诸如宫保鸡丁、麻辣香锅、红烧狮子头、花胶鸡等天南海北各类半成品年菜柜台前，许多市民驻足选购。在网购平台，搜索“年夜饭”关键词可以发现，许多知名餐饮企业推出年夜饭套餐。上海杏花楼的“财源广进全肉礼盒”，平台显示月销量已超1000件；浙江老字号知味观推出的一款12道菜家宴套餐，被命名为“幸福就是一起吃饭”……

此外，为了疫情防控需要，避免市民扎堆聚集，一些餐饮机构还推出了年夜饭外卖服务，价格从几百元到几千元不等，提前3天预定，在家也可以享用大厨带来的美味。

中青报·中青网记者 孟佩佩 来源：中国青年报