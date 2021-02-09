顺应期盼 用心用力 扎实做好惠民生各项工作

2月7日，春节前夕，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山西省委书记楼阳生、省长林武陪同下在运城考察。他强调，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，把惠民之事办实、利民之事办好，在持续发展中不断改善民生。

盐湖区东郭镇年货市场上，摊主们竞相向总理展示自家的好产品。李克强饶有兴趣地购买当地特色年货，并与摊主和群众交流，详细了解猪牛羊肉和蔬菜供应及价格情况。看到各类商品供应比较充足，李克强说，小集市连着大市场，直接对接群众需要。百节年为首，春节购物需求旺，要保障好食品质量安全，多生产绿色有机农产品，让商家卖得好，群众买得起、吃得放心。在场群众和总理互祝新年，李克强祝福家家户户新春快乐，好运连连。

夏县庙前镇吴村是一个脱贫村。李克强走进村民家中，送上年货和祝福，围坐一起算全家收入的细账，询问家里有几亩地、几个人打工、还有什么期盼。他说，国家正在实施乡村振兴战略，会继续实行帮扶和促进政策，巩固脱贫成果，政策好、大家努力干，日子会越过越好。他勉励在外打工的村民通过勤劳奋斗为家里撑起一片天。村里孩子回答了总理关心的上学情况，一名小学生兴致勃勃给总理背诵了唐诗，李克强鼓励孩子们理解传承好中华优秀传统文化。他特别关心群众冬季取暖，听到在国家政策支持下，村里用上了生物质炉，把当地较多的修剪下来的果树枝、秸秆颗粒等做燃料，解决了做饭、取暖问题，李克强予以肯定。他强调，冬季取暖要宜煤则煤、宜气则气、因地制宜，为群众办事就是要立足实际、多动脑筋，让群众更方便。

李克强来到一处棚户区居民家中，了解就业、收入、医保报销、入托费用等情况。他询问居民们对小区改造的想法，大家向总理反映现在的住房上下水不畅，也没有供暖，迫切希望小区改造。地方负责同志汇报了他们正在引入市场力量加快改造，李克强叮嘱说，要顺应群众期盼抓紧开工改造，国家对棚户区和老旧小区改造会继续予以支持，让更多群众早日搬进生活方便舒适的新居。

春节期间快递需求旺盛，李克强来到中通快递分拨中心，企业负责人介绍已经采取措施加快物流配送。听到近两年快递的单位成本大幅下降，李克强说，物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费，也会推动快递行业发展、带动就业特别是灵活就业。他对快递员们说，过去说家书抵万金，现在是快递暖人心、保生活。运城寓意着好运之城，但好运不是天上掉下来的，必须靠大家努力奋斗才能抓住幸运机遇。

李克强充分肯定山西近年来取得的成绩，希望坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院决策部署，扎实进取，开拓实干，做好常态化疫情防控，不断取得经济发展和民生改善新的更大成效，推动高质量发展。

肖捷、何立峰陪同考察。（记者 刘铮）