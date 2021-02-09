打破硬件限制 北京将创造适老公共环境

【现实挑战】不会使用智能设备的老年人生活处处受阻

【应对策略】北京市启动“智慧助老”，教老年人用手机；同时出台“友好九条”创造适老社会环境

不熟悉或者不会使用智能手机等设备，让部分老年人在出行、就医等方面处处受难。为了帮助老年人跨越“数字鸿沟”，从国家层面出台方案之后，地方政府部门正在抓紧落实。北京市在2021年除了将动员社会力量教老年人使用智能设备之外，还将从生活服务、健康服务、社区环境等九个方面打破硬件设备设施对老年人的限制，创建老年友好社会。

生活健康出行 打破“不适老”硬件限制

老年人群面临的困难不光是对智能设备的不熟练，还有相当一部分人群因为视力等身体原因无法顺畅操作智能设备。

现实生活中，一些商超、景区“仅支持扫码支付”，有的老年人拿着现金无可奈何；不少城市买火车票要手机预约，让没有智能手机或者不会操作相关软件的老年人寸步难行。央行调查显示，60岁以上人群当中使用电子支付的仅为51%。这也意味着，尚有一半老人不会使用电子支付，他们的日常生活显然受到了诸多阻力。

针对当前在公共服务、交通出行、智能应用等领域存在的对老年人不够友好的现象，北京市由市老龄办牵头，起草了《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023年）》（简称“友好九条”）。

“友好九条”旨在通过营造生活服务、健康服务、居家生活、社区环境、交通出行、社会参与、人文环境、智能应用、家庭关系九个方面的友好环境，打破硬件设备设施对老年人的限制，以及新智能技术给老年人造成的“数字鸿沟”，为老年人提供适宜的公共社会资源和人文环境。“友好九条”旨在营造全社会尊重包容老年人的氛围，促进老年人全面融入社会，让老年人有更好的自主生活和社会参与机会，享有健康和尊严的老年生活。

今年北京将开展“我教老人用手机”活动

日前，北京市老龄工作委员会2021年第一次全体会议上传来消息，本市正研究相关政策营造老年友好环境，打破硬件设备设施对老年人的限制，以及“数字鸿沟”，促进老年人全面融入社会，享有健康和尊严的老年生活。

市老龄委副主任、市老龄办主任于鲁明介绍，2021年本市将继续引导科技向善，从四个方面着力破解老年人“数字鸿沟”问题。

一是落实国家《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，加强智能技术运用宣传，引导老年人克服数字“恐惧”，解决运用智能技术的困难。

二是启动“智慧助老”行动，开展“我教老人用手机”活动，动员社会力量参与，落实家庭成员主体责任，帮助老年人使用智能手机。

三是加大适老化职能终端产品的研发力度，满足老年群体对可穿戴设备等智能产品需求。

四是推进互联网应用适老化改造，让智能技术更加人性化，提升可操作性。

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“十四五”北京将迈入中度老龄化社会

据了解，“十四五”时期，预计北京市户籍老年人口将超过500万人，人口老龄化将从轻度老龄化迈入中度老龄化，老年人家庭空巢化、独居化、小型化、少子化趋势将不断加速。

“十四五”时期，北京市将继续完善社会养老保障体系，促进养老服务高质量发展，构建老年健康服务体系，鼓励老年人参与社会发展，加强老龄人才队伍建设，着力推进老龄产业，推进老年友好型社会建设，强化积极应对人口老龄化的科技支撑，推动京津冀老龄事业协同发展。

文/本报记者 陈斯