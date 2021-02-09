今年北京市场总消费拟增长7.5%

昨日，北京市召开2021年商务工作线上会议，总结“十三五”时期和2020年商务工作，明确“十四五”时期发展重点，部署2021年重点任务。北京青年报记者获悉，2021年北京市场总消费的目标是增长7.5%左右，其中社会消费品零售总额增长5%左右，餐饮业营业额增长7%左右。

北京市商务局局长闫立刚介绍，在推动消费高品质发展，助力畅通国内大循环方面，北京将制定实施“十四五”时期商业服务业发展规划和粮食行业高质量发展规划，优化商业设施、粮食产业空间布局，研究在京东北、京西北、京西、京南、京东地区规划区域消费中心，推进环六环粮食综合应急保障中心建设。有序推进昌平回龙观龙泽、通州环球影城等商圈建设，完成商圈改造提升三年行动计划确定的22个传统商圈改造任务，研究新一轮商圈改造提升计划；持续推进15家传统商场“一店一策”试点企业的升级改造，将购物中心、专业专卖店纳入“一店一策”改造范围；完成王府井步行街国家级示范步行街评估，启动前门大栅栏国家级改造提升步行街试点工作；制定实施北京市农产品流通体系“十四五”发展规划，推进大型农产品批发市场建设，北京鲜活农产品流通中心建成开业，规范提升10个菜市场样板。

在加强便民商业体系建设方面，闫立刚表示，今年将实施社区商业提升行动，落实进一步促进社区商业发展的若干措施；发布实施社区商业网点规划建设指南，对照街区商业生态配置标准，加强便民网点精准补建和提升；鼓励各区发展生活服务业特色小店，引导连锁超市在社区新建直营门店。

北京青年报记者获悉，今年本市将鼓励发展社区便民商业新模式，探索设立移动餐饮售卖车、智能厢式便利设施等非固定网点；规范蔬菜直通车管理。推进家政服务“持码上岗”；实施早餐提升行动，启动系列“+早餐”计划，利用更多便民商业设施和电商平台，增加和优化早餐服务。

在提升末端配送集约化水平方面，北京将鼓励电商、快递企业与超市、便利店、社区商业综合体、商务楼宇等合作开展末端共同配送服务。实现每百万人口拥有连锁便利店（社区超市）300个左右，连锁化、品牌化、规范化的基本便民商业服务功能实现城市社区全覆盖。

在构建优质商务服务业体系方面，统筹优化全市商务服务业促进体系。聚焦会计、法律、广告、会展、总部、人力资源、旅行社和安保服务等行业，持续创新工作机制，形成部门、市区合力，共促行业健康发展。（记者 李佳）