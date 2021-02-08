助力基层疫情防控 广州实验室推出两大移动检测车

1月31日，“广州实验室助力国家基层疫情防控万里行”启动。广州实验室主任、中国工程院院士钟南山在启动仪式上强调，此次活动是在中国出现地方局部新冠肺炎疫情蔓延情况下，提出有针对性的科技防疫方案。

“零星散发感染的数量比原来多了。”钟南山说，如黑龙江等地，并主要在农村传播。之前城市经过一年时间，已经在防疫方面相对成熟，农村原来的基础和教育的普及面、村医普及面和检测能力都较为薄弱。

钟南山认为，除了加强对农村基层的宣教外，关键是要解决老百姓检测的问题。“全村人集体坐大巴去城里做核酸检测，既花时间，在车里聚集也不好。此次活动推出的核酸检测移动车，可以停在村头，进行混检。一个车检测数量可以达到50万。”他说。

活动启动现场，“猎鹰号”“轻骑兵”两大移动检测车“明星”登场。“猎鹰号”是长达12米的移动核酸检测实验室，设置有试剂准备区、样本处理区、扩增分析区和灭菌区等四个主要区域，可同时实现采样、检测、预测等功能，日核酸检测量（10混1）可达20000人份。且还能提供线上预约和基层病患随访服务。“轻骑兵”是国内首款轻型客车搭载的全集成新冠检测移动实验室，可自动取样检测。

“‘猎鹰号’和‘轻骑兵’可以共同覆盖村乡县的检测。”广州呼吸健康研究院教授杨子峰介绍，“猎鹰号”的检测时间大幅优化，从过去180分钟缩短至30分钟，符合基层检测需求。此外，还配备有大数据中心，是一个移动的大数据库，可进行不间断的采集检测。

钟南山表示，该活动重点是科普、培训、检测。其中，最重要的是检测。防控移动检测实验室是科技助力检测的一个办法，将“筑牢第一道防线，助力基层疫情防控”。

据了解，该活动将采取“动静结合”的病毒筛查策略。“我们去年提出病毒诊断研究推广平台，已与600余家医疗机构合作，推动核酸筛查在基层的执行，并已在全国八大片区布局完成，实现各地区联防联控。”杨子峰说。