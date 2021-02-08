北京强化节日期间农产品监管

日前，北京市农业农村局联合市公安局环食药旅总队、市农业农村局农业综合执法总队组织开展了春节前农产品质量安全专项联合执法检查行动。

据悉，为进一步强化本市自产农产品质量安全监管，保障春节期间市民“舌尖上的安全”，检查组深入农产品生产企业（基地），对北京市朝阳区农业生产主体展开随机抽查，先后来到北京市都市农汇农业科技发展有限公司、北京蓝美莓农业有限公司、北京蓝调庄园文化发展有限公司、中农春雨高科技股份有限公司等4家春节期间有草莓、蔬菜等农产品上市的种植基地进行了现场检查。检查组重点查看基地农业投入品出入库管理、生产档案记录、农业投入品合理使用、农药间隔期等关键环节。检查中，未发现生产者有违规使用农药及不遵守安全间隔期管理等违法违规行为。针对个别企业存在的投入品出入库登记不及时、生产档案记录不规范等现象，检查组当场提出了整改意见，并责令限期整改到位。

为保障市民群众度过一个稳定、祥和的春节，北京市农业农村局统一部署，在严守疫情防控相关要求的基础上，先后组织开展了春节期间农产品质量安全专项巡查检查、飞行检查以及监督抽查等多种形式的督导检查行动，市级出动执法检查人员120余人次，共检查了12个涉农区的90余家重点农业生产企业，监督抽检样本242个，已完成检测的样本中，检测合格率达100％。