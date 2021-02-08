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北京市消防约谈11家快递外卖企业

2021年02月08日08:14 来源：北京日报

　　北京市消防救援总队近日联合市邮政管理局、快递协会，集中约谈京东、中通、圆通、申通、韵达、顺丰、苏宁、百世、美团、饿了么、盒马鲜生等11家市快递外卖企业及其所属2000余家中转站点负责人。针对电动自行车的消防安全问题，北京消防强调，平台企业不能“只派单、不管人”，要按照“谁受益、谁管理，谁用人、谁管理”的原则落实管理责任，杜绝安全盲区。

　　据悉，目前全市约有快递外卖派送员17.27万余人，电动自行车17万余辆（部分派送员使用摩托车）。如此庞大的电动车及电池基数，以及行业电动车高频使用率，带来的火灾风险极大。

　　北京消防要求，快递外卖企业要牢固树立“人民至上、生命至上”和安全发展理念，深刻吸取火灾事故教训，以对社会、企业、员工高度负责的态度，按照“谁受益、谁管理，谁用人、谁管理”原则，建立健全消防安全管理制度，逐岗逐人明确全链条消防安全职责和义务，形成“上层有人抓、中层有人管、基层有人做”闭环管理模式；要加紧推进行业电动车集中充电，严格电瓶准入把关和定期维修更换管理，将电动车使用管理纳入员工考核评价，常态化宣传警示、巡检电池安全；要严格“五提示、三配置”防范措施，强化仓储物流、分拣中心、中转站点安全管理，落实作业区、生活区、住宿区与仓储区防火分隔，确保安全。（记者 张宇）

(责编：崔元苑、许心怡)


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